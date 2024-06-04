«Не стерпела»: одесская полиция нашла женщину, подтершуюся украинским флагом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Десять дней понадобилось одесским правоохранителям, чтобы определиться с обвинением женщины, справившей нужду и подтершейся украинским флагом на главной площади города.

Сегодня обвинительный акт отправился в суд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 28-летней гражданке, признавшей свою вину, светит следующее:

«Ей предъявили обвинение в публичном надругательстве над флагом и хулиганстве. Нарушительнице грозит штраф о 17 до 68 тыс. гривен, либо лишение свободы до трех лет».

Напомню, что намедни некая «моторна дивчина» посреди белого дня села гадить на глазах десятков прохожих и, не скупясь, подтерлась флажками с именами погибших ВСУшников, которые втыкают в землю их родственники и прочие скорбящие. На что патриотическая общественность вмиг потребовала «четвертовать мразь», «размозжить ей голову» и все, как на Украине принято. Многие патриоты традиционно усмотрели в ситуации происки «сепаров», сознательно осквернивших святыню.

Конечно, полицаи тут же разыскали «звезду» Интернета, и на оперативном видео она, причем на мове (не «сепарша»), заявила:

«Меня приспичило, я на пятом месяце беременности, прошу прощения, я не могла сдержаться. Была не права».

То есть оказалась не «ватной ждуньей», тщательно спланировавшей акт дефекации по указке Москвы, а просто-напросто… типичным лицом украинства, тем более, современного украинства. Которой вот даже это сочетание — желтый, голубой на флажках — не говорит ни о чем. Которой что Бандера, что Сталин, что Микки Маус, один хрен.

Насчет беременности… Да будет вам известно, что половина беременных в украинских роддомах расписывается в медицинских документах крестиком? Вот то-то же. Типичное порождение независимой Украины. За что, как говорится, боролись…

Пикантности же данному благородному моциону придавал и тот факт, что дефекация произошла на Европейской площади. Которая еще пару дней назад была Екатерининской (переименовали), и недавно на ней стоял памятник основательнице Одессы Екатерине II. Теперь вместо варварски снесенной императрицы на ее постаменте красуется украинский флаг, а вот этот, уже аматорский мемориал с флажками («святыня»), — под ним.

Что характерно, когда главная площадь Одессы в разные эпохи называлась Елизаветинской, Дюковской, Карла Маркса, Екатерининской, на ней не ср…ли. Ни беременные, ни пьяные, ни с недержанием. А только она стала Европейской, так сразу стали ср…ть. Причинно-следственная связь, понимаете. Так что эта беременная (наплодит такое же) — и есть, повторюсь, тот самый гомункул украинства. Л-логика.