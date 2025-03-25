Не стоит ждать, что после войны на Украине начнется Майдан – Копатько

Прекращение боевых действий не приведет к силовому свержению киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, есть ли риски переворота или нового Майдана на Украине, если активные боевые действия будут прекращены.

«На мой взгляд, Майдана не будет, потому что процесс во многом, опять-таки, как и украинские опросы, я буду ссылаться только на них, считает большинство украинского общества, что внешние факторы влияния на него значительно выше, чем внутренние процессы. То есть фактор субъектности сейчас на переговорах Украины, многие ставят под сомнение. Западные СМИ ставят под сомнение возможность самостоятельно принимать какие-то решения, особенно кадровые», – сказал социолог.

«В США говорят о том, что Украине нужны выборы, и Штаты будут продавливать эту тему. Для Соединенных Штатов это имеет значение, значит, они эту тему будут давить независимо от мнения французов и британцев.

Следующий момент. Жесткая точка зрения относительно того, что люди выйдут на улицы. Да, такой риск есть. Но если Украина будет заходить в мирный процесс, то никуда от конфронтации украинское общество не денется, потому что очень много скрытого противостояния, которое существует. Любая точка зрения, которая сейчас противоречит официальной, она считается антиукраинской. Ну, давайте так. Ну, это же правда.

Какая позиционная деятельность может быть сейчас, когда боевые действия, когда есть любой разговор в мире, это уже отклонение от линии, которую продвигает украинское руководство», – добавил Копатько.