«Не страна, а детский сад» – Лукашенко раздражён распространением коронавируса

19.10.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не доволен тем, что его подчиненные не могут решить ни одной проблемы без его участия.

Об этом он заявил сегодня на совещании по противодействию эпидемии коронавируса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А где наш президент? Слушайте, я каждый день в телевизоре отчитываюсь перед людьми, чем я занимаюсь. Я ж не могу каждый день с утра до вечера заниматься лечением людей. Для этого у меня есть целое министерство и тысячи в белых халатах. Не грязных и черных, а в белых. Если мы не добрали зерна, а кукуруза хорошая, то надо перекрыть недобор этого зерна кукурузой. И надо было вовремя посеять озимые. И это тоже должно быть в поле зрения президента. И санкции вроде нам ввели. Я тоже должен быть в теме и заниматься этим вопросом. И тысячи таких вопросов. Не страна, а детский сад. Президента потеряли – он не лечит людей. Хорошо, с завтрашнего дня начну лечить», – кокетничал Лукашенко.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что за тирадой Лукашенко кроется его желание уйти от ответственности за ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.

«Стоит обратить внимание на то, что когда поднимается вопрос о власти, так Лукашенко кидается с оскаленной пастью на любого, кто ставит под сомнение его полномочия. Но вот когда начинается разговор об ответственности за жизни людей, т.е. НЕ за недобор кукурузы и поголовье крупного рогатого скота, а реально о выживании нации, так как граждане РБ болеют и умирают, то тут же переводятся стрелки на иных ответственных товарищей», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.