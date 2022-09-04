Не «страна-бензоколонка»: Почему Вьетнам участвует в Восточном экономическом форуме

Завтра во Владивостоке открывается седьмой Восточный экономический форум, участие в котором примут более сорока делегаций различных стран Азии и регионов РФ. Среди активных участников – Социалистическая республика Вьетнам.

Участие Вьетнама в форуме тем более символично, что в этом году исполняется десять лет установления стратегического партнерства между РФ и этой страной юго-восточной Азии.

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«Вьетнам активно поддерживает развитие торговли в рамках Евразийского экономического союза, в том числе первым подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Участие в ключевых деловых мероприятиях, таких как Восточный экономический форум, открывает широкие возможности для развития международного сотрудничества, туристического потенциала и партнёрства», – говорит посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

Все эти годы уверенно растет товарооборот между двумя странами. Если в 2020-м он составил $5,67 млрд, то по итогам минувшего 2021 года вырос более чем на 20%, составив $6,87 млрд. Одна только Москва по данным заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова наторговала с Вьетнамом на $3,9 млрд, что на 36% превышает показатель 2020 года.

«Вьетнам — один из ключевых партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На экспорт в эту страну приходится около $548 млн, на импорт — порядка $3,32 млрд», — говорит чиновник.

Причем, что важно – 97% всех поставок из российской столицы в СРВ приходится на долю несырьевого неэнергетического экспорта – механическое оборудование, электрические устройства и аппаратуру связи. Опровергая тем самым устоявшиеся стереотипы о «стране-бензоколонке».

Если в 2020 году несырьевой экспорт Москвы составлял $76,79 млн, то в 2021 году он вырос более чем в сесь раз – до $533,3 млн.

Это конечно не объем товарооборота с Китаем, который Москва и Пекин хотят довести к 2024 году до $200 млрд, но тем не менее. Эти цифры говорят сами за себя. Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, чёрные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы. В 2021 году рекордного уровня достиг российский экспорт свинины во Вьетнам. Недавно на вьетнамский рынок вышел российский производитель грузовиков – группа ГАЗ.

Покупаем же мы у вьетнамцев электронику и мобильные телефоны, текстиль и обувь, сельхозпродукцию, в первую очередь – рис и фрукты.

Рост двусторонней торговли стал возможен благодаря тому, что Вьетнам еще в 2016 году получил статус бенефициара соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Проблемой остается структура взаимной торговли – российский экспорт во Вьетнам по итогам 2020 года был в два с половиной раза меньше импорта оттуда. Иными словами, внешнеторговый баланс на этом направлении пока негативный, а это значит – есть куда расти в плане наращивания поставок российского сырья и продукции, и будет что обсудить и на открывающемся ВЭФ-2022.

В этом деле ключевым становится вопрос получения российскими экспортерами доступа к потребительскому рынку Вьетнама. Наиболее экономически эффективным и притом недорогим способом для российских компаний является создание ими своих вьетнамских представительств.

Вьетнам является хорошим выбором в качестве торгового партнера России, у него серьезная потребительская база – 96 миллионов человек, чьи совокупные расходы в 2021 году составляли $1,86 миллиарда, а ВВП на душу населения около $7800 (для сравнения, ВВП на душу населения в России – $11 500).

Вьетнамские потребители активно цифровизируются. К примеру, В 2021 году объем потребительских расходов на мобильные приложения во Вьетнаме составил $416 миллионов, что более чем вдвое превышает аналогичные расходы за весь 2018 год. В прошлом году вьетнамские потребители скачали более 3 миллиардов мобильных приложений. Рост национального ВВП Вьетнама в 2022 году ожидается на уровне около 6,8 %.

При этом стоит учитывать, что вьетнамская экономика, в отличие, например, от Мьянмы — открытая экономика. Вьетнам является членом ВТО, активно экспортирует собственную продукцию на мировые рынки (занимая первое место в мире по экспорту кешью, второе место в мире по экспорту кофе и второе место в мире по экспорту риса), привлекает в страну прямые иностранные инвестиции (в 2021 г. общий объем таких инвестиций составил 31,15 млрд долл.) и на сегодняшний день участвует в 17 торговых соглашениях различного типа – в том числе с ЕС, Японией, Австралией и США.

Извлек Вьетнам и свою толику выгоды из обострившейся торговой войны между Западом и Китаем, когда в рамках стратегии «Китай+1» многие западные, японские и корейские компании стали переносить свои производства из КНР в третьи страны. Вьетнам благодаря своей географической близости и дешевой рабочей силе сумел стать привлекательной альтернативой для размещения подобных производств, став сборочным цехом многих мировых гигантов в текстильной и электронной промышленности.

Аналитики рынка отмечают, что при наличии правильной программы поиска поставщиков, зарегистрированные во Вьетнаме, российские предприятия также могут получить доступ к рынкам других стран ЮВА.

Соглашение о cвободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС распространяется на более чем 90 % всех продаваемых товаров и значительно повышает экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции из стран ЕАЭС, в том числе угольных брикетов, горячекатаного проката и свинины (основные статьи российского экспорта).

В начале 2019 году были снижены до нуля тарифы для 5 535 экспортных позиций из ЕАЭС во Вьетнам. В основном это материалы для производства текстиля, обуви, электроники, пластика, удобрений и аграрного сектора. Тарифы для еще 3270 позиций были снижены до нуля в конце 2019 года, затронув молоко и молочные продукты, химикаты, автомобили и запасные части, изделия из стали, резиновые изделия и электроприборы.

Сдерживающим фактором для роста российского экспорта во Вьетнам являются различия в стандартах контроля качества между Россией и странами АСЕАН, что также должно стать предметом как для переговоров, так и для внутренней работы самого российского бизнеса – в плане вложений в синхронизацию стандартов.

Сегодня Вьетнам присоединился ко многим западным инициативам в рамках «зеленой повестки» и взял на себя себя соответствующие обязательства, в частности, по уменьшению выбросов и углеродного следа. Но в случае возвращения Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики России есть, что предложить этой стране. Особенно учитывая, что в «Совместном заявлении о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и СРВ на период до 2030 года» содержится отдельный пункт, согласно которому Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в данной области.

Речь идет о давно обсуждаемом, но так и не дошедшем до стадии реализации строительстве Центра ядерной науки и технологий на территории СРВ, который в перспективе должен стать важным центром кадровой подготовки вьетнамских специалистов. Также Россия может поделиться с Вьетнамом собственными уникальными передовыми технологиями в области строительства плавучих атомных теплоэлектростанций и наземных атомных станций малой мощности, которые могут представлять значительный интерес для Вьетнама.

В целом участие вьетнамской делегации в ВЭФ-2022 является продолжением тех усилий по интенсификации партнерства, которому был посвящен июльский этого года визит министра иностранных дел России Лаврова в Ханой.