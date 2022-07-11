Не страшно, что западное оружие достаётся русским в качестве трофеев – Илларионов

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Новости Украины

Для стран-союзников полное обеспечение Украины современным вооружением – это вопрос 0.3 ВВП, что никак не заденет экономику.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий канала спросил, имеют ли почву заявления о том, что на Западе боятся, что выделенное Украине вооружение попадёт к русским.

«Все эти разговоры о том, что-то попадёт, не попадёт, кто-то разбирает, не разбирает, не имеют отношения к действительности. Война есть война. В войне естественно происходит разрушение поставленной техники, захват техники. Да, это действительно происходит, да это действительно бывает. Ну и что?.. Все эти разговоры для того, чтобы создать ложную дискуссию на несуществующую тему. Война есть война, здесь важнейшую роль играет, конечно, масштабы поставок того оружия, которое необходимо на фронте», – рассуждал Илларионов.

По его словам, чтобы никто не страдал и не погибал по обе стороны фронта, Западу нужно поставлять Украине оружие на сумму 10-12 миллиардов долларов ежемесячно.

«Так может, у Запада нет этих денег?», – предположил ведущий.

«120 миллиардов помощи Украине в год – это меньше 10% от совокупных военных расходов стран НАТО. То есть, грубо говоря, увеличить военные расходы на 10% – это вся военная помощь Украине, которая решается. Это означает перейти от удельного веса военных расходов для стран НАТО, которые сейчас находятся на уровне 1,8% ВВП, на уровень, примерно, 2,1% ВВП. По большому счёту – ни экономики, ни жители западных стран этого просто не заметят… В общем, это вопрос не денег, мы понимаем, это исключительно вопрос политической воли», – уверял беглый либерал, уволенный за бредни даже из вашингтонского института.