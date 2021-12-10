«Не суйте нос в наши дела»: донецкий общественник ответил западным «правозащитникам»

Новости Украины

Сегодня термин «права человека» стали для Запада избирательным инструментом, что подтверждает нежелание замечать вопиющие преступления и попрание базовых человеческих ценностей киевским режимом.

Об этом в ходе проведенного в ЛНР народного форума «Наша борьба за права, ценности, идеалы», приуроченного с отмечаемому 10 декабря Дню прав человека, заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увы, в последнее время этот день стал поводом для представителей западной «демократии» проводить ряд ярких пиар-акций, не имеющих ничего общего с реальной защитой прав человека. Мы, жители Донбасса, как никто, знаем, что права человека давно обесценились: восьмой год нас обстреливают вооружённые формирования мира. Но мир молчит, «не видит». Современному западному миру куда важнее устраивать громкие и финансово затратные проекты по защите прав ЛГБТ-сообществ, преступников», – сказал Муратов.

Он напомнил, что украинские власти до сих пор не понесли ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, предание огню одесситов и регулярные обстрелы ЛДНР, о чем сказано в поданном Россией против Украины иске в ЕСПЧ.

«Кроме того, на постмайданной Украине происходит дискриминация русскоговорящих граждан, закрыты русскоязычные школы, осуществляется геноцид населения. Но стоит ли ждать от ЕСПЧ справедливого решения? Уверен, что политика двойных стандартов возьмёт верх и в этом вопросе, и в ЕСПЧ не отреагируют позитивно на запрос России. Более того, днём позднее, 23 июля 2021-го, ЕСПЧ отклонил запрос России по поводу блокады Крыма и русского языка на Украине «из-за отсутствия серьёзного риска непоправимого ущерба основному праву в рамках Европейской Конвенции о правах человека». Вот такое «справедливое» решение европейской Фемиды», – подчеркнул выступающий.

Также было сказано, что в июле ЕСПЧ признал, что запрет однополых браков в России является нарушением прав человека.

Таким образом, Европейский суд по правам человека требует (!) нарушить Конституцию России, запачкать отечественный институт брака и ввести юридическую процедуру признания однополых семейных пар», – отметил общественник.

Муратов считает, что началом конца принципов международного права стала бомбардировка Югославии натовскими войсками в 1999 году без одобрения Совбеза ООН и предупреждает, что сейчас НАТО активно осваивает украинскую территорию, пытаясь втянуть Киев в большую войну с Россией.

«В детстве мы учили «Песню о Родине», в которой есть такие строки: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Живя в Советском Союзе, мы не боялись за свою жизнь, за своё завтра. Но когда в 1991 году предатели разорвали наше Отечество, дышать вольно мы перестали – западная «демократия» пустила свои миазмы на нашей земле и обесценила человеческую жизнь», – заявил общественник.

«Уверен, что мировые «правозащитники» и в дальнейшем будут лить воду на мельницу Запада. А западная «демократия» будет совать свой агрессивный нос в наши внутренние дела, снабжать оружием украинскую военщину, похищать и пытать наших людей, навязывать чуждые нормальным людям ценности и идеалы. Всё это будет длиться ровно до того момента, пока мы не восстановим наше Отечество. Только объединившись под крылом Большой России, мы вновь начнём дышать вольно, в полной уверенности, что наша страна нас защитит», – резюмировал Муратов.