Не сумевшие отразить ракетный удар ВСУ российские офицеры получили срок

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Вынесен первый приговор российским офицерам, не предотвратившим нападение Украины на Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«2-й Западный окружной военный суд (Москва) рассмотрел в закрытом для СМИ режиме уголовное дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Военным следственным управлением СКР по Западному военному округу офицеры обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ)», – пишет издание.

Отмечается, что судья, вынося приговор, признал вину Анатолия Бондарева и Дмитрия Дмитракова доказанной, но не стал применять к ним всю полноту санкций, заложенных в ст. 340 УК РФ.

Ссылаясь на свои источники, газета пишет, что вместо предусмотренного статьей десятилетнего заключения в колонии строгого режима фигуранты получили по четыре года.

Поскольку, более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом, то вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение. Впрочем, сначала они попытаются обжаловать приговор, поскольку не признают своей вины. Об этом сообщил их адвокат, отказавшийся обсуждать как подробности самого дела, так и события, происходившие за закрытыми дверями суда.

По словам источника издания, подсудимым удалось не только избежать максимального срока, но и дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий, а потому, отбыв наказание или выйдя по УДО, они вполне могут вернуться в вооруженные силы России.

«Атака ВСУ, ставшая предметом вначале расследования, а потом и судебного разбирательства, произошла еще в апреле 2022 года. Тогда со стороны Харьковской области Украины, предположительно, ракетами «Точка-У» был нанесен удар по складу боеприпасов и технике, находящимся в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. В результате взрывов и пожара погибли 7 российских военнослужащих и были ранены еще 43. Пятнадцать единиц техники было полностью уничтожено, а еще три десятка серьезно повреждено. Ущерб в связи с длительной эксплуатацией автотехники составил всего 90 млн руб», – уточняет «Коммерсант».