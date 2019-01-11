«Не существует великих аграрных держав»

11.01.2019, Москва, Сергей Степанов

Будущее «Великой аграрной державы», которое американцы сулили Украине в обмен на разрыв экономических связей с Россией, – это обман. Бывшей советской республике Западом отводится роль полигона для выращивания ГМО-культур. Жизнь украинцев после Евромайдана стала хуже, однако все антибандеровские партии зачищены из легального политического поля страны. «Демократический Запад» закрывает глаза на репрессии и произвол правящего украинского режима.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал экономист Александр Дудчак.

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«ПолитНавигатор»: В последний день 2018 года на Украине официально стартовала кампания по выборам нового президента. С каким состоянием экономики Украина вступает в избирательную гонку? И насколько фатальными могут быть новые российские санкции, объявленные накануне Нового года?

Александр Дудчак: Потеряны целые отрасли промышленности, на обслуживание и выплату по долгам Украине придется отдавать треть бюджета, перспектив улучшения ситуации нет. Население покидает страну.

А санкции РФ в отношении Украины кардинально ничего не изменят – те, кто управляет Украиной? уже все сделали сами, чтобы уничтожить ее суверенитет и превратить страну в колонию. Изменение структуры экспорта и импорта это подтверждают.

«ПолитНавигатор»: Тем не менее, социология свидетельствует, что народ по-прежнему будет поддерживать партии бандеровского лагеря. Стало быть, не так уж и плохо живется на Украине? Судя по страницам в социальных сетях киевского офисного планктона, все хорошо, от нищеты не страдают.

Александр Дудчак: Даже если верить этой социологии, то других партий не осталось.

Человек привыкает ко всему. И, если сравнить – что могли себе позволить украинцы в конце 2013 года и в конце 2018-го – это «две большие разницы». Общее обнищание снижает ощущение катастрофы – ведь так живут все, и личное горе переживается легче, когда такое же происходит с соседом.

А мнения, навязываемые в социальных сетях, – это один из приемов информационного воздействия на массы, и не стоит их принимать за чистую монету, за действительное мнение большинства.

«ПолитНавигатор»: В чем проявляется ухудшение уровня жизни в Киеве?

Александр Дудчак: В том, на что тратят люди деньги – в росте доли семейного бюджета, идущего на оплату счетов за коммуналку, в снижении качества услуг здравоохранения и образования и росте их стоимости, в качестве отдыха и его доступности, в качестве продуктов питания и изменения их номенклатуры.

До майдана, в 2013 году, доля затрат на коммуналку составляла примерно 5% от доходов семьи на Украине. Однако этот показатель стал резко расти после победы «революции гидности» – – в 2018 году он составлял уже 35%.

Сейчас примерно 50% семейных доходов тратится на еду, в 2013 доля тоже была немалой, однако, все же, меньше – 40%. Доступность медицинских услуг, образования была несравнимо выше, чем сегодня. Стоит добавить и такой важный показатель, как безопасность граждан – такого разгула бандитизма не было даже в «лихие 90-е».

Кстати, в 2013 году самая высокая доля граждан, которых можно было назвать «средним классом», была сосредоточена в таких регионах – Крым, Юго-Восток, Киев.

«ПолитНавигатор»: Какие отрасли и какие регионы Украины наиболее пострадали от разрыва связей с РФ? И, всё же, почему мы не видим отображения недовольства населения в результатах социологии?

Александр Дудчак: О распределении «страданий» можно говорить не только и не столько по региональному признаку, сколько по отраслевому. Потери несут производители двигателей, силовых установок и комплектующих к ним, авиапром, ракетостроение, судостроение, а в перспективе больше проблем возникнет и в химпроме, аграрном секторе, энергетике. Из регионов, в первую очередь пострадали приграничные, население этих регионов – из-за сворачивания приграничной торговли, нарушения привычного образа жизни. И, конечно же, в худшем положении находятся те регионы, в которых ведутся боевые действия.

А какие результаты социологии должны отражать недовольство? Политические силы, способные реально выражать чаяния населения, к выборам не допустит власть, да и верить нынешним провластным социологическим службам Украины – себя обманывать. А соцопросы, например, проводимые телеканалами в ходе эфиров, дают очень отличающиеся друг от друга результаты, в зависимости от степени зависимости организаторов эфиров от власти.

«ПолитНавигатор»: Посольство США обещало Украине будущее великой аграрной державы.

Александр Дудчак: Не существует великих аграрных держав. И после превращения страны из промышленно развитой в аграрную, обратный путь практически не реален в условиях нынешней глобальной конкуренции.

Продовольственная безопасность, самообеспечение с/х-продукцией и её экспорт – все это очень важно, однако без развитой промышленности, без наукоемкого производства не может быть не только великой, но просто суверенной державы.

Впрочем, и нынешнее с/х-производство – также, высокотехнологичная отрасль, если страна претендует на серьезные позиции на мировом рынке в этой сфере.

«ПолитНавигатор»: Почему же режим, которому четыре года предвещали неизбежный крах, все никак не рухнет? Действительно так помогают западные кредиты?

Александр Дудчак: Только поддержка диктатуры со стороны США и стран ЕС, которые приняли непосредственное участие в организации госпереворота в 2014 году, позволяет киевской власти творить тот беспредел, который мы видим сейчас в стране.

А то, что экономика уничтожается, и уровень жизни серьезно упал, так это не становится причиной краха режима. И дело не в кредитах от МВФ и других глобальных финансовых паразитов, которые якобы поддерживают Украину, а в том, что, невзирая на недовольство населения условиями жизни, киевская власть умело манипулирует сознанием части населения, попытки зарождения очагов сопротивления успешно подавляются – и отсутствие демократии, и свободы слова совершенно не беспокоит страны «развитой демократии».

Из-за падения уровня жизни население разбегается по заграницам в поисках лучшей доли, и это работает на руку киевской власти – переводы от заробитчан помогают поддерживать и курс гривны, и позволяют выживать оставшимся на родине родственникам.

«ПолитНавигатор»: Предновогодние дополнения к санкционному списку в прессе расценивали как последнее предупреждение Ахметову. В 2014 году он отказался поддержать Русскую весну. Считается, что сейчас он плотно сотрудничает с Порошенко и имеет неплохие доходы. Это действительно так? Какой удар может нанести РФ по его империи, если в списке появится Ахметов?

Александр Дудчак: Крупный капитал заинтересован в стабильности и спокойствии. Лично для себя. И поэтому будет пытаться договариваться хоть с чертом, хоть с Порошенко – впрочем, теперь это почти одно и то же.

Налоги, поступающие в бюджет Украины от деятельности предприятий Ахметова, имеют большое значение для Украины. А, как источник доходов – привлекательны и для Порошенко. Так что, Ахметов находится меж двух огней.

«ПолитНавигатор»: Есть мнение, что в условиях тотальной цензуры российские санкции власти Украины используют для дальнейшего оболванивания населения и сплочения перед лицом «агрессора». Как не допустить этого?

Александр Дудчак: Используется любой повод. Перевирается и пускается в дело. Но, «желающий, да узнает». Есть интернет, есть пока возможность пересечь границу «страны-агрессора» и лично убедиться, как обстоят дела… Но сложно бороться с тотальным контролем СМИ, отсутствием свободы слова, которое не замечается «мировым сообществом».

«ПолитНавигатор»: Почему так долго не может решиться вопрос с открытием рынка земли на Украине, чтобы Запад открыто мог скупить черноземы? Кто этому сопротивляется? Как Запад будет использовать черноземы?

Александр Дудчак: Судя по всему, Украине отвели роль производителя корма для населения стран «четвертого мира» – их же тоже нужно кормить, а производить дешевую продукцию, не заботясь о будущем своих сельхозугодий, о том, что будут собой представлять почвы через 10-20 лет – такое может себе «позволить» не каждое государство. Во многих странах запрещено выращивание ГМО-продукции, культур для производства биотоплива, зато Украина предоставляет широкие возможности для этого. Рынок земли откроют, об этом можно не беспокоиться.

«ПолитНавигатор»: Какие перспективы по транзиту газа после завершения действующего контракта?

Александр Дудчак: Вероятно, Россия не будет полностью отказываться от транзита газа, исходя из каких-либо соображений, основанных не на рациональном подходе. Во многом судьба транзита через Украину в руках самой Украины – готовы ли власти и соответствующие ведомства вести переговоры с позиций здравого смысла или «политическая целесообразность» будет и в будущем превалировать в их действиях.