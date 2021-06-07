«Не те времена». Россия не даст ликвидировать государственность Приднестровья

07.06.2021, Тирасполь, София Русу

Новости Украины

В Тирасполе прошла встреча президента ПМР Вадима Красносельского с наблюдателями и посредниками в переговорах по приднестровскому урегулированию. Прибывшая делегация в составе двух десятков дипломатов была представлена форматом «3+2» – Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США. Цель встречи – сформировать повестку для очередного раунда переговоров по Приднестровью, намеченных на осень.

Все это происходит на фоне деградации в молдо-приднестровском диалоге. Тирасполь говорит о шагах Молдовы по дальнейшей эскалации конфликта, которые предпринимались в последние два года. Так, блокировались поставки жизненно важных товаров в период пандемии, существует угроза свободе передвижения приднестровцев.

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Приднестровская сторона подчеркнула важность использования существующих переговорных механизмов, включая формат «5+2», выступила за скорейшее проведение встречи в этом формате без предварительных условий. Участие в беседе с посредниками впервые приняли представители приднестровской общественности.

Ситуацию в интервью ПолитНавигатору комментирует приднестровский политолог Андрей Сафонов.

ПолитНавигатор: Переговорный процесс по Приднестровью в последнее время буксует. Какие проблемы сегодня особенно волнуют Тирасполь и требуют срочного решения?

Андрей Сафонов: Он не буксует, а искусственно тормозится. Приднестровцы идут «от печки» – предлагают решать то, что волнует ежедневно простых людей. Это – свободное передвижение людей и товаров, свободная внешняя торговля нашей Республики на основе Меморандума от 8 мая 1997 года, признание приднестровских образовательных аттестатов и дипломов, твердое обеспечение мира на Днестре.

Кишинев, где усилились сателлиты США и Румынии, видимо, получил установку: вынудить ПМР обсуждать свой статус в составе унитарной Молдовы. Западники и румыны хотят выдавить Россию с берегов Днестра и ликвидировать государственность Приднестровья, чтобы приднестровцы уже не могли физически и юридически поставить вопрос о защите своих прав. А вопросы, которые волнуют Приднестровье, для них ничто.

Не зря на прошедшей в Тирасполе 3 июня встрече с дипломатами переговорного формата «5+2» президент Приднестровья Вадим Красносельский сработал на упреждение, подчеркнув, что судьбу Республики будет решать народ, а не кто-то келейный и кулуарный. Кстати, народ уже и решил все, проголосовав на двух референдумах (в 1991 и 2006 годах) за независимость и союз с Россией.

Это видится приглашением к деловому разговору: давайте искать компромиссы там, где они возможны, а не витать в облаках, оспаривая волю целого народа.

ПолитНавигатор: На встрече с посредниками впервые присутствовали представители приднестровской общественности, руководители крупнейших общественных организаций. Их приглашение – новшество для такого рода международных встреч. Насколько это поможет делу?

Андрей Сафонов: Это показ позиции основных национальных групп Приднестровья. Это более представительные слои населения, чем любые НКО, которыми так любят козырять в Молдове. Ведь когда руководство Молдовы говорит о евроинтеграции, то оно не считает необходимым обращаться к русской, болгарской или украинской общинам РМ. Следовательно, позиция официального Кишинева зиждется непонятно на чем. Тем более, что никаких референдумов в Молдове никогда не проводилось.

На контрасте с этим позиция руководства ПМР выглядит более основательной и представительной.

ПолитНавигатор: Страны-гаранты в приднестровском урегулировании – Украина и Россия. Как отражается на посреднической работе то, что отношения между Москвой и Киевом, мягко говоря, неважные?

Андрей Сафонов: Ничего страшного. Вспомним: СССР и Китай в конце 1960-х годов вообще балансировали на грани войны. Да и не балансировали, а таки маленько повоевали на Даманском и у Жаланашколя. Но это даже в моменты боев не мешало им совместно прикрывать небо Вьетнама от американских ВВС.

В Киеве прекрасно видят, что за Кишиневом стоит Румыния, которая давно облизывается на целый ряд украинских земель, бывших ранее под ее оккупацией. И разговоры о том, что якобы сейчас другое время, что все молятся на международное право, что Румыния – друг Украины, мягко говоря, не впечатляют. И среди украинских политиков, дипломатов, военных, разведчиков немало здравомыслящих людей, которые не хотят таскать каштаны для Румынии из огня. Тем более, что Румыния уже отняла у Украины черноморский шельф с огромными запасами газа. И это явно сделано с благословения Вашингтона, имеющего большущее влияние на международные судебные инстанции, даже приписанные к ООН.

Как бы там ни было, а в ПМР живет множество украинцев, которые не могут быть «слиты» под румынскую или прорумынскую власть без ущерба для авторитета украинского государства. Поэтому приднестровская дипломатия должна системно и терпеливо работать с коллегами из Украины, разъясняя реальность: Приднестровье есть барьер, буфер на пути румынского экспансионизма. Тем более, что с 2014 года все убедились, что ни Приднестровье, ни российские войска в ПМР не собираются делать что-то плохое Украине.

ПолитНавигатор: Озвучены планы по проведению встречи в формате «5+2» в Стокгольме в сентябре текущего года. Насколько вероятно, что она состоится? Какие вопросы могли бы войти в повестку?

Андрей Сафонов: Думаю, это будет зависеть от того, будет ли закрыт доступ на украинскую территорию для автомашин с приднестровскими номерами (Украина ранее сообщила о намерении ввести с 1 сентября 2021 года запрет на передвижение по своей территории транспортных средств, зарегистрированных в Приднестровье, за исключением автомобилей с нейтральными номерными знаками – прим. ред.). Но в любом случае транспортный вопрос вкупе с передвижением пассажиров и грузов будет на первом месте.

Тут мы должны вспомнить о недавних словах президента Приднестровья, который указал: если Молдова не будет выполнять ранее заключенные соглашения и взятые на себя обязательства, Тирасполь оставляет за собой право выхода из данных соглашений. Предполагаю, что в случае усиления нажима на ПМР приднестровская сторона может пойти на это. Да, это крайний случай. Но исключать нельзя. В таком случае встреча может и не состояться. Скажутся и отношения России и Запада, которые пока что лишь ухудшаются. А также итоги парламентских выборов в Молдове, где западники прилагают бешеные усилия для победы сторонников США, ЕС и Румынии.

Одно можно сказать сразу: Россия от поддержки Приднестровья не отступит. Не те времена.

ПолитНавигатор: Как могут повлиять на переговоры итоги парламентских выборов в Молдове – каков прогноз?

Андрей Сафонов: Приднестровцы не вмешиваются во внутренние дела Молдовы, равно как и других стран. Поэтому будем рассуждать исключительно как аналитики. Мы видим, что западники и румыны «топят» за правых, не собираясь себя как-то сдерживать. Они хотят взять реванш за поражение в Белоруссии, желая наделить Майю Санду всей полнотой власти.

Если так и получится, через правых Вашингтон, Брюссель и Бухарест начнут провоцировать рост напряженности на Днестре. Главное, чтобы до стрельбы не дошло. А вот если в результате выборов получится «боевая ничья», если в Кишиневе установится шаткое равновесие сил, тогда Приднестровью будет легче. Пусть уж лучше молдовские политики сражаются между собой до упора. Меньше будет времени и желания мешать Приднестровью спокойно жить и работать.

ПолитНавигатор: Имеет ли вообще перспективы формат переговоров «5+2», если учесть, что стороны конфликта – Республика Молдова и Приднестровье – практически утратили остатки доверия друг к другу?

Андрей Сафонов: Конечно, доверия нет. Ибо цели разные. Приднестровцы голосовали за независимость и союз с Россией. Кишинев никаких у себя референдумов не проводил, боясь прямой демократии, но навязывает Приднестровью мутный статус какого-то района в составе унитарной Молдовы.

Самый лучший формат в идеале, по-моему, это «1+1», то есть Приднестровье и Молдова. Есть разногласия – самим и договариваться. Но у нас переплелись интересы разных стран и международных организаций, у каждой из сторон конфликта есть союзники и противники. Многие из них вовлечены в борьбу. Раз уж так все сложилось, то самый реальный формат – это «5+2». Другой сейчас трудно представить. Американцев и евросоюзников не вытеснишь из наблюдателей, а россияне никогда не откажутся от ранга посредников и гарантов.

Хочешь не хочешь – а придется работать вместе!