«Не тешьте себя иллюзиями»: полковник ВСУ о ситуации в Авдеевке

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Ситуация в Авдеевке для ВСУ накаляется с каждым днем – российская армия усиливает давление и может вскоре перерезать основную трассу, по которой идет снабжение украинской группировки.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнева, военному командованию нужно своевременно принимать решения, чтобы авдеевский гарнизон не был уничтожен.

«Бои идут буквально за каждый дом, и враг постоянно увеличивает свое давление, активно использует артиллерийскую компоненту, свои штурмовые отряды для того, чтобы продвигаться вперед. Где правда? Вопрос принципиальный, потому что от верной оценки на поле боя зависят те решения, которые нужно принимать тут и сейчас», – сказал полковник.

«Очевидно, что как только и если российские оккупанты смогут перерезать ключевую трассу, так называемую «дорогу жизни», которая соединяет Авдеевку с «большой землей», дальше оборонять Авдеевку станет намного сложнее. Мы уже неоднократно в этой истории с такими ситуациями сталкивались, а, значит решения должны быть максимально рациональными. А во-вторых, своевременными, чтобы реализовать ключевую миссию – сохранить жизни и здоровье наших военнослужащих. А чтобы решения были своевременными, нужно абсолютно четко понимать, что на самом деле происходит там, а не тешить себя иллюзиями, что все хорошо и ситуация полностью под контролем», – заявил Селезнев.