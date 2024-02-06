«Не то, что Гитлер – эти мягонько оккупируют» – украинский миллионер оценил доминирование Запада над Украиной

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 16:11
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Проституция, Россия, Украина


Вместо жесткой оккупации по примеру той, что проводила нацистская Германия, Украина подвергается «мягкой», когда ее поглощает Запад, очень гуманно не трогая название страны.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо жесткой оккупации по примеру той, что проводила нацистская Германия, Украина подвергается «мягкой», когда...

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По мнению Балашова, Венгрии или Польше не нужно будет претендовать на возвращение своих исторических земель, если Украина станет частью Евросоюза.

«Расширение Евросоюза будет продолжаться, потому что уже стоит в очереди и Украина, и Молдова, и другие страны. Потому зачем брать Закарпатье, когда завтра это будет Европа, какой смысл? Через семь лет это будет Европа. Или зачем вторгаться и требовать свои земли полякам, когда это будет и так Европа, они свободно могут въезжать, покупать земли, недвижимость и развиваться.

Но будет это называться Украина, ничего страшного. У нас есть украинцы в Польше, в Германии миллион украинцев уже, Германия заявляет о том, что «Украина нас интересует, плодородные земли». Так и Гитлера она интересовала, всех интересовала. Но если раньше это как завоеванная территория, подконтрольная, подвассальная – такое государство умерло, фашистское. А новая империя, которая расширяется, мягкая империя… – это совершенно другая, это новый способ сосуществования», – расстилался Балашов.

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