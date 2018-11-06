Не то пальто: После заявлений о томосе рейтинг Порошенко упал

06.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Киевская власть решила переложить ответственность за последствия, к которым приведет религиозная война, на простых верующих.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видимо хотели действительно сделать так, как думали, планировали, но увидели, что это очень сложно. Так что конфликтность на религиозной почве может нарастать. Поверьте, он этого не хочет. Порошенко хотел автокефальную церковь, но, наверное, он не хочет, чтобы сейчас была еще одна линия конфликта. Потому сейчас, как мне кажется, власть умывает руки и говорит, что это дело самих православных. Пока эта ситуация будет законсервированной, и слава Богу, потому что под выборы это могло приобретать псевдохарактер. Томос по последним данным дал президенту минус 1% рейтинга. В администрации думали, что нарастят этот рейтинг, а сейчас видите, что эта тема не даёт», – отметил Карасёв.

В ответ на это ведущий программы Владимир Соловьёв заметил идеи томоса изначально были согласованы с американцами.

«Очевидно, что идеи томоса по началу были согласованы с американцами, иначе не было бы паломничества туда-сюда в Госдеп и беседы с Константинополем. Сам факт, что это было поручено Порошенко, означает, что американцы делают ставку на него, а не на Тимошенко. Это та задача, которую они себе ставят, потому что для них принципиально важно нанести удар по православию. Для этой цели им нужен Порошенко. Они будут продолжать вести эту тему, заявляя, мол, не волнуйся, победу на выборах мы тебе обеспечим», – сказал Соловьев.

«Американцы – прагматики. Если они увидят, что что-то не срастается, они умеют на время отступать. Я не говорю, что они отступают полностью. Они боятся серьёзных беспорядков, в которых непонятно кто выиграет», – ответил Карасёв.

Ведущий ток-шоу заметил, что кто бы ни выиграл в этих беспорядках, это не будут пророссийские силы в связи с их полным отсутствием во власти на Украине.