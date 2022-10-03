Не только «байрактары»: жена Зеленского поблагодарила Эрдогана за «Мазепу» для Украины

03.10.2022  09:14 (Мск), Стамбул
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Строительство, Турция, Украина
Новости Украины

В Турции состоялся спуск на воду нового противолодочного корвета типа Ada «Гетман Иван Мазепа», построенного специально для Украины.

Об этом сообщила жена главы киевского режима Елена Зеленская в своем аккаунте в соцсети.

В Турции состоялся спуск на воду нового противолодочного корвета типа Ada «Гетман Иван Мазепа»,...

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«Турецкое слово «байрактар» («флагоносец») – название беспилотника – за месяцы полномасштабной агрессии стало в Украине символом настоящей защиты и побед. Но скоро, кроме байрактаров, у нас появятся новые общие названия. Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце», – написала она.


Зеленская добавила, что противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя выбрал для него Зеленский еще в 2021 году, когда начиналось строительство), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

«В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и наставлением. Итак, корвет «Гетман Иван Мазепа», желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только побед! Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!», – написала жена Зеленского.

Корвету класса Ada Военно-морских сил ВСУ присвоено имя «Гетман Иван Мазепа». Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский

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