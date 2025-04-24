Не только будущие поставки – США могут обездвижить все переданные Украине системы – укро-эксперт

Если США всерьез решат выйти из украинского кризиса, они могут заблокировать не только будущие военные поставки и предоставление разведданных, но также запретить передавать или использовать любую технику, в которой есть американские комплектующие.

Об этом в эфире видеоблога «Легист» заявил политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.