10.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Не только лишь «Удар»: Кличко не нужна Рада, чтобы обдирать Киев

Политсила мэра Киева Виталия Кличко партия «Удар» не возьмёт пятипроцентный барьер для прохода в Верховную Раду, однако вряд ли такая перспектива огорчает столичного градоначальника.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Удар» пролетает, но, извините, у него на сегодняшний день Киев и бюджет Киева, ему на всех наплевать, он ещё дальше может деребанить до 2020 года и нормально себе косить бабло. Потом, если что-то изменится, и на местных выборах он протащит себя, и снова будет пилить бабло колоссальное.

А что в Верховной Раде? Верховная Рада, она на сегодня относительна, так, как и областные рады на сегодня не пилят такое бабло, какое пилит Киев. Кличко нормально сегодня примазался. Я думаю, он и дальше будет зарабатывать деньги», – заявил Теплюк.

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