Не только «Ливерная колбаса». В Киеве объявили Германию «главным европейским лохом» столетия

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Благодаря конфликту на Украине и готовности Берлина оплачивать все расходы, продажи американского ВПК за 2022 год выросли в полтора раза.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько выросли продажи ВПК США за 2022 год, по сравнению с 2021? В 2022 году экспорт американского оружия резко вырос. Объём превысил 51,9 миллиардов. Основной причиной роста стал украинский кризис. Таким образом, годовой рост составил 49%», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что главным спонсором стала Германия, которая вынуждена покупать дорогое вооружение.

«А кто же стал основным покупателем американского оружия? Германия. Со времён Первой мировой войны есть только один лох в Европе, это ФРГ. Но и эстонцы с поляками не отстают. То есть, новые деньги, новые заводы», – резюмировал политолог.