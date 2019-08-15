Не только на Украине жить интересно: бизнесмен сидит в Молдавии, разыскивается в России, судится в Киеве

15.08.2019, Москва, Елена Острякова

Тверской суд Москвы в среду, 14 августа, заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который уже отбывает срок в молдавской тюрьме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В России Платон проходит обвиняемым по делу олигарха, бывшего «хозяина Молдовы» Влада Плахотнюка о выводе из России 37 млрд рублей. Ранее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. Обоих объявили в розыск.

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Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы в Молдавии в 2018 году. Это совокупный приговор по двум делам о мошенничестве. Сейчас рассматривается еще и третье дело. При этом Платон утверждает, что уголовные дела против него сфабриковал лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который по версии российских следователей является его подельником.

Платон сейчас оспаривает в украинском суде свою экстрадицию в 2016 году и таким образом хочет вырваться на свободу. Он утверждает, что бывший президент Петр Порошенко выдал его Молдавии по просьбе все того же Плахотнюка за взятку «с дружеской скидкой» – 3 млн то ли долларов, то ли евро.

Платон, находясь в тюрьме, ухитрился дать украинскому суду показания в режиме видеоконференции. После этого сотрудники тюрьмы провели у него в камере обыск и изъяли телефон и сим-карту.