Не только нефть и газ: В Китай из России запустят «Молочный поток»

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил провести из региона молокопровод в Китай.

Об этом он заявил на встрече с главным ветврачом КНР Ли Цзиньсяном в Пекине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы увеличить экспорт и дать возможность беспрепятственного прохода через пограничный переход, построить короткий молокопровод с тем, чтобы там, на месте, были перерабатывающие мощности, и экологически чистое молоко шло по молокопрводу непосредственно в Китай», – сказал Кожемяко.

Также край готов поставлять экологически чистую свинину и липовый мед.

За прошлый год поставки продуктов питания из Приморья в Китай составили 1,5 млн тонн. Сейчас строится новый агропарк в бухте Суходол. Его заявленная мощность – 1000 тонн продукции в сутки.

«В Приморье есть значительный резерв по мелиоративным системам, предназначенных для выращивания риса. Мы готовы принять инвесторов, обладающих этим опытом, для того, чтобы задействовать 10 тыс гектаров. Выращивать до 160 тыс тонн риса», – сказал Кожемяко.

Ли Цзиньсян воспринял все предложения благожелательно.

«Мы приветствуем высококачественную российскую сельхозпродукцию на нашем рынке. Каждый год Китай импортирует около 100 млн тонн сои. В основном из США и Бразилии. В будущем мы бы хотели видеть Дальний Восток одним из крупных поставщиков. Будем наращивать сотрудничество в этом направлении», – сказал он.