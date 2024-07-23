Не только нефть. Россия масштабирует схему теневого флота для перевозки СПГ – Financial Times

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Готовясь к новым санкциям, Россия создает теневой флот для перевозки сжиженного природного газа по примеру того, что уже перевозит санкционную нефть, пишет британская Financial Times.

По данным компании Windward, консультирующей судовладельцев и правительства по вопросам рисков, связанных с судоходством, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, начиная со второго квартала 2023 года, приобрели более 50 судов для перевозки сжиженного природного газа, взвинчивая рыночные цены, особенно на старые корабли. До этого подобные сделки были редкостью.

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Однако схемы, по которым их купили, а также то, что некоторые из этих судов курсируют по маршрутам, обычно использующихся для перевозки газа из России, указывают на то, что за этим стоит именно Москва, отмечает издание.

«Некоторые из базирующихся в Дубае групп имеют непрозрачную структуру собственности по аналогии с теми компаниями, которые управляют “теневым флотом” нефтяных танкеров Москвы, созданным для обхода западных санкций», – говорится в публикации.

Специалисты группы по отслеживанию судов Kpler также указывают, что некоторые из недавно приобретенных судов-перевозчиков СПГ теперь ходят по маршрутам, традиционно использующимся для транспортировки газа из РФ.

По словам инсайдеров судоходной отрасли, это похоже на то, как ранее Москва создавала «теневой флот» танкеров для транспортировки нефти.

Ранее Bloomberg выяснил, как именно сейчас работают российские танкеры, подвергнутые индивидуальным санкциям.

По данным издания схема такая: в «Совкомфлоте» есть два одинаковых танкера под санкциями — «Братск» и «Белгород». Какой-то из них в начале июля перегрузил в море 1 млн баррелей нефти Urals на супертанкер Oxis.

Последний раньше назывался «Узор» и до российской, вероятно, возил иранскую нефть. Его управляющая компания, если верить судовым документам, находится в Казахстане, но в казахском госреестре такой компании не нашлось.

То есть, делает предположение газета, он стал частью российского теневого флота. Перевалка нефти, если верить спутниковым снимкам, состоялась в центре Оманского залива. Но транспондер судна в это время транслировал координаты на 200 км северо-западнее, в Ормузском проливе у берегов Ирана.

Какой из танкеров передал нефть на Oxis, изданию выяснить не удалось: на снимках они идентичны. «Братск» загрузился в Новороссийске в мае, «Белгород» там же в июне. Оба скрыли свое местоположение от трекинга в Индийском океане. Накануне «Белгород» вновь проявился у берегов Омана, но уже без груза нефти. Где «Братск», пока непонятно. Оба танкера застрахованы в «Согаз-страховании».

Как указывает Bloomberg, по состоянию на начало июля, из 53 танкеров, подвергнутых западным санкциям с октября 2023 года, только три нашли новые загрузки. Однако и это сильно беспокоит западные структуры.

«Это все еще пробный шар», – предупреждает Bloomberg. Если нефть в итоге успешно дойдет до получателей, почти наверняка в Индии или Китае, и не привлечет внимания санкционных инстанций, это стимулирует Россию шире использовать санкционные суда.