«Не только украинцы. У американцев, французов и немцев руки тоже в крови» – глава ДНР

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Новости Украины

Вчерашний обстрел Донецка, когда была расстреляна администрация руководства республики, был совершён, чтобы в отсутствие продвижений на фронтах показать хотя бы какие-то победы в честь украинских государственных праздников.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим вчерашний обстрел, он подразумевал под собой конкретно уничтожение, пусть помимо меня, там работают еще люди, гражданские люди, это администрация. Пока они целились по администрации, пострадала еще масса домов жилых. Украинский режим это не волнует, их это не интересует, они все-таки хотят хоть каких-то побед. На фронте не получается, вот они пытаются такими шагами отметить свои праздники, которые у них сейчас проходят. Вчера у них День флага был, сегодня День независимости. Мы готовы к таким проявлениям, мы знаем будь это христианский праздник или еще какой-то, они начинают действовать особенно остервенело. Увы, это – так», – рассказал Пушилин.

Он добавил, что подобные артналёты киевские нацисты не могли проводить без согласования с западными хозяевами.

«Такого рода обстрелы с такими координатами, они не производятся только украинской стороной. Здесь Украина где-то и проболталась, что они цели согласовывают непосредственно с американцами. Соответственно все данные, координаты они получают от американцев, потому что по-другому это сделать невозможно, это спутник, и дальше – наведение цели. Так можно говорить и про американцев, и про французов, и про немцев. То есть у них уже руки в крови. Здесь это не стоит отрицать и не стоит как-то завуалировать в каких-то целях. Об этом нужно говорить открыто», – подчеркнул глава ДНР.