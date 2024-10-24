Не только Венгрия. Стало известно, какие страны НАТО тормозят приглашение Украины в альянс

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Politico узнала, кто же те загадочные члены НАТО, которые тормозят принятие решения о немедленном приглашении Украины в Альянс, как того требует Владимир Зеленский в воем «плане победы».

Как следует из публикации, «Зеленский хочет получить немедленное приглашение вступить в альянс, однако ключевые столицы противятся этому». США, Германия, Словакия, Венгрия, Испания, Бельгия и Словения тайно или открыто выступают против приглашения Украины в НАТО.

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По словам четырех официальных лиц и дипломатов США и НАТО, которым была предоставлена ​​анонимность для того, чтобы поделиться последними внутренними обсуждениями, Германия и США входят в число основных держав, которые не спешат отвечать на призыв Зеленского немедленно направить приглашение в НАТО.

На этой неделе Зеленский заявил, что для Украины «принципиально важно» «получить приглашение во время войны». Однако ключевые члены альянса обеспокоены возможностью оказаться втянутыми в войну с Россией.

В интервью Politico уходящая посол США в НАТО Джулианна Смит подчеркнула позицию Америки. «Альянс на сегодняшний день не достиг точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине», — сказала она.

Зеленский признал, что канцлер Германии Олаф Шольц — крупный поставщик оружия для Украины, уступающий по объемам поставок только США — не поддержит его в вопросе о быстром приглашении в НАТО.

«У меня очень хорошие отношения с Шольцем. Я благодарен, что Шольц помогает. Германия на втором месте по уровню поддержки», — сказал Зеленский журналистам в начале этой недели. «Но то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, — это факт… Нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все равно США будут на это влиять».

Во время визита президента США Джо Байдена в Берлин на прошлой неделе Шольц заявил журналистам: «Мы делаем все возможное, чтобы НАТО не стало участником войны, чтобы эта война не превратилась в гораздо большую катастрофу».

Позиция администрации Байдена давно заключается в том, что вступление в НАТО произойдет после окончания войны, однако никаких сроков не обозначено, чтобы не вызывать гнев российского лидера Владимира Путина.

«Хотя Байден помог активизировать и расширить НАТО, и хотя США являются главным донором военной помощи Украины, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержат шаг НАТО в краткосрочной перспективе, по словам высокопоставленного американского чиновника. Любое будущее предложение НАТО также будет связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине, сказал чиновник», – поясняет издание позицию Белого дома.

Белый дом не выразил удивления по поводу возможности того, что Зеленский может усилить кампанию давления с целью получения обязательств по НАТО перед выборами в США из-за опасений, что в случае победы Дональда Трампа он резко сократит помощь Киеву.

Германия и США — не единственные блокировщики украинских евроатлантических устремлений, отмечает издание. Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой отправной точки.

«Их нынешние популистские лидеры занимают в целом прокремлевскую линию, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует финансирование ЕС для вооружения Украины и выходит из программы НАТО по отправке летальной помощи Киеву», – говорится в публикации.

В своем посте в социальных сетях Орбан назвал план победы Зеленского «более чем ужасающим». Ранее в этом месяце словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил , что вступление Украины в НАТО «станет хорошей основой для третьей мировой войны», и поклялся, что он «никогда не согласится» на это.

Есть и другие страны, которые не горят желанием быстро реагировать на просьбу Киева, а предпочитают оставаться в тени, добавляет Politico.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — сказал один из официальных лиц НАТО. Второй официальный представитель сказал, что страны «поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к воплощению», они начнут более публично противиться этой идее. Это приводит их в противоречие со странами Прибалтики и Польшей, которые настроены более оптимистично», – отмечают авторы.

Но этим малым странам приходится уступать место единому фронту Берлина и Вашингтона, резюмирует Politico.