«Не только за мост» – в Крыму оценили ракетный удар возмездия по Киеву

Новости Украины

Россия не воюет с мирным населением Украины, а целями нанесения ударов и впредь будут оставаться объекты военной инфраструктуры и двойного назначения.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал крымский политолог Андрей Никифоров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Не уверен, что возможно что-либо соизмерять в данном случае, но думаю, что им прилетело не за Крымский мост отдельно, а в совокупности за все многие деяния и в Крыму, и на Донбассе, и на территории новых российских областей. Многие считали, что это давно должно было произойти, поэтому определённо, несмотря на то, что Киев нам дорог, его можно восстановить. Так было и после Великой отечественной войны, и в середине XIX века его царская Россия преобразовала из провинциального местечка, поэтому и в третий раз восстановим. Не в этом вопрос. А в том, что нельзя допускать такой психологической победы, когда люди ходят по безопасным киевским улицам, торжествуют, от их имени и по благословению фактически ВСУ сеет смерть в том же Донецке, на территории Запорожской, Херсонской областей, по Крыму наносятся удары. Есть желание сделать все, чтобы предприняли все возможное. Поэтому прилетело им по совокупности», – отметил эксперт.

По его словам, из выступления президента Путина на заседании Совбеза следует, что мы опять «еще ничего не начинали».

«Складывается впечатление, что это была демонстрация возможностей, – подчеркнул Никифоров. – Понятно, что после этой демонстрации они ещё долго будут разбирать завалы, восстанавливать электроснабжение, перезапускать теплообеспечение. Поэтому я бы не стал торопиться. Буквально следующие дни покажут, насколько это все теперь для них стало обыденностью. Для тех, кто продолжает морально и всеми прочими способами поддерживать «людоедский киевский режим», либо им это такое внушение: потрепали за ухо, так не делай, то не бери, туда не ходи, и дальше буду ждать, насколько это внушение возымело действие. Оба варианта вполне реальные, и только время покажет, на какой российская сторона склонилась».

С учетом неистребимой приверженности идеям гуманизма – вполне возможно, что одноразовой акцией в этот раз все ограничится, считает политолог. Но даже если обстрелы продолжатся, их целью будут инфраструктурные объекты, а не места массового скопления населения, как предпочитает Киев при выборе целей на освобожденных территориях.

«Конечно, могут быть прилеты и по каким-то не военным объектам, и не объектам двойного назначениям, это война. И даже высокоточное оружие не всегда идеально. Но цель у нас – именно такие объекты, это совершенно очевидно. Мало того, это абсолютно в логике наших действий, и думаю, что бить по площадям или уничтожать какие-то социальные объекты целенаправленно российская сторона не станет, потому что мы иначе воспитаны. Не знаю, наверное, книжки другие читали или вода у нас чище, и туда не подмешивают никакой химии, от которой мозги набекрень становятся. В этом я практически не сомневаюсь. Мы с мирным населением не воюем. Даже в поверженной Германии, конечно, были эксцессы, но их жёстко пресекали. А здесь идёт речь об Украине, население которой нам не чужое, и мы надеемся, что абсолютное большинство этих людей ещё можно вылечить. Примером тому служат Херсонская и Запорожская области. Поэтому у нас здесь совершенно другой подход. Я бы сказал, стиль действий, который, по всей видимости, сохранится. То, что этих людей оставили без электричества, связи, водообеспечения и тепла – это тяготы войны. Их отпилить от этого режима невозможно. И совсем без каких-то последствий для мирного населения, конечно, не обойдётся. Но то, что его не намерены целенаправленно уничтожать, несмотря на все байки о зверствах «российской военщины» и всем известные фейки, этого будут придерживаться и впредь», – подытожил эксперт.