«Не только зарабатывать деньги». Путин призвал страны СНГ учить русский язык

15.10.2021 15:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин считает, что русский язык является важнейшим фактором, связывающим страны СНГ.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Совета стран-членов СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны Содружества действительно многое связывает: это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И конечно же, русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – сказал Путин.

Он подчеркнул роль русского языка в адаптации трудовых мигрантов.

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране», – добавил президент РФ.

Он напомнил, что на предыдущем саммите СНГ в декабре 2020 года принято решение провести в 2023 году Год русского языка как языка межнационального общения.

«Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что всё это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц Содружества», – сказал Путин.