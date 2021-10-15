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15.10.2021 15:33 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Образование, Политика, Россия, СНГ
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«Не только зарабатывать деньги». Путин призвал страны СНГ учить русский язык

Президент РФ Владимир Путин считает, что русский язык является важнейшим фактором, связывающим страны СНГ....

Президент РФ Владимир Путин считает, что русский язык является важнейшим фактором, связывающим страны СНГ.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Совета стран-членов СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны Содружества действительно многое связывает: это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И конечно же, русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – сказал Путин.

Он подчеркнул роль русского языка в адаптации трудовых мигрантов.

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране», – добавил президент РФ.

Он напомнил, что на предыдущем саммите СНГ в декабре 2020 года принято решение провести в 2023 году Год русского языка как языка межнационального общения.

«Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что всё это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц Содружества», – сказал Путин.

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