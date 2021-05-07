«Не трогай наших ставленников». Что сказали американцы Зеленскому

07.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев решать кадровые вопросы, поскольку США недовольны тем, что украинская власть начала убирать американских ставленников из набсоветов госкорпораций и лишать других ключевых постов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы слышим много историй зачем сюда явились наши сеньоры. Конечно же, мы с вами поддержим любые международные связи. Но данные о визите Блинкена появились 30 апреля.

А 29 апреля спикер Госдепартамента США Нед Прайс честно и для всех заявил (согласно стенограмме, я специально посмотрела), что его беспокоит украинский вопрос, его беспокоит «вытеснение уважаемых экспертов из советов директоров нескольких ключевых государственных предприятий» и «усложняются многолетние усилия по реформированию энергетического климата Украины и улучшению инвестиционного климата».

И на следующий же день после выступления Неда Прайса о том что «девки плачут под забором» мы услышали о визите. Поэтому этот визит он «рукополагающей» – «давай клятву» – и этот визит профилактический – «не трогай наших ставленников». Все. Донбасс, Крым – обычный набор тезисов который мы слышим семь лет. Он не поменялся ни на йоту», – сказала экс-министр.

По ее словам, во время визита не обсуждался вопрос о назначении нового спецпредставителя по Украине, поскольку США не обсуждают такие вопросы с украинской стороной.

«Владимир Зеленский по моей оценке не субъектен. Ему скажут, что будет представителем вот этот. Будет представителем – иди, исполняй. Назначение или увольнение любых западных эмиссаров никак не связано ни с Украиной, ни с украинцами. Нам их присылают, как писали раньше бюрократы, «к сведению и использованию в работе». Все», – сказала Лукаш.