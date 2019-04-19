«Не трогайте русский язык, мы вместе воевали» – президент Белоруссии

19.04.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал дорожные службы за то, что они переводят дорожные знаки на белорусский язык.

«Еду по президентской трассе. Вывесили табло: «Выконывай хуткостный режим». Мне как белорусу понятно, что хотел сказать автор. 50% населения поймут, что требует дорожник, но остальные же поймут только «режим». Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенки?», – сказал Лукашенко сегодня во время своего обращения к народу.

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По его словам, он в последнее время получает жалобы не только от россиян, но и от белорусов по поводу смены вывесок.

«Опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте эти вопросы вообще. Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский, в который мы душу вложили. Вместе с русскими людьми воевали. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять сердце, он потеряет белорусский язык», – сказал Лукашенко.

Выступая на совместном заседании коллегий министерств культуры России и Беларуси, министр культуры РФ Владимир Мединский попросил своего белорусского коллегу Юрия Бондаря уделить особое внимание защите русского языка. Мединский объяснил свою просьбу тем, что становится всё больше информации об исчезновении русского языка в Белоруссии.