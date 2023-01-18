«Не трожь Медведчука!» – Соловьёв едва не задавил мясистой грудью изящную Фридрихсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сражающимся на передовой и выполняющим задачи СВО русским бойцам как минимум непонятны постоянные попытки воскресить в российском медиа политических украинцев ради иллюзорной перспективы возрождения мифической «хорошей» Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила военкор и телеведущая Надана Фридрихсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Слова журналистки вызвали в студии горячие споры, несмотря на то, что её посыл был более чем понятен: заигрывание с политическим украинством, чему яркий пример последняя статья вылезшего в инфопространства Виктора Медведчука, может привести к чему угодно, даже возрождению какой-либо из версий Украины, но никак не к победе в СВО.

«Когда я сказала, что нам надо быть менее толерантными, на мой взгляд, нам пора заканчивать с заигрыванием с политическим украинством. Мы до сих пор на разных уровнях транслируем идею, что какая-то часть Украины в каком-то виде вроде как должна сохраниться, и мы очень надеемся, что там будет адекват… Да не будет там адекватного политика, всё, это невозможно! Закипающее, то, что мы называем украинским обществом, в принципе уже неспособно к тому, чтобы их возглавил кто-то адекватный. Это априори будет враг, который будет ждать денег и возможности, чтобы нанести удар изнутри или извне. … Я не говорю про этнические моменты – политическое украинство надо умножать на ноль!» – объясняла Фридрихсон.

«В тот момент, когда находятся люди, которые на переднем крае – «Вагнер», регулярные силы РФ, ДНР, ЛНР, и когда у них за спиной они слышат бесконечные дискуссии про некое возрождение политической Украины, у них это вызывает вопросы. Где дискуссии? Давайте возьмём статью Медведчука», – говорила журналистка.

Неожиданно за Медведчука вступился ведущий программы Владимир Соловьёв.

«Ну, написал Медведчук и написал, он это кому писал? Человек пишет для аудитории там» – сказал Соловьёв.

«А это хороший вопрос. Моя мысль в том, что нам пора заканчивать вообще с идеей политического украинства. Ни переговоров… Всё, у нас либо СВО и до победы, либо давайте её ставить на паузу, и Украина остаётся», – ответила Фридрихсон.

«Ты предлагаешь им (политическим украинствующим – ред.) заткнуться. Следующее – мы их будем пытать», – продолжал защищать Медведчука Соловьёв.

«Я не предлагаю им заткнуться, я предлагаю нам определиться, костяку: хватит заниматься биполярным расстройством», – объяснила военкор.

В ответ Соловьёв начал кричать, что никакого биполярного расстройства нет, а журналистка пытается обидеть этнических украинцев.

«Стоп! Это было сказано в предложении. Есть украинцы этнические, есть политические, я – про политических украинцев», – ещё раз подчеркнула Фридрихсон.

Соловьёв категорически возразил, что даже из таких соображений нельзя лишать голоса «полезного» Медведчука и ему подобных.

«Если Медведчук своим письмом может 300 тысяч штыков увести с фронта, по мне – пусть ещё 10 писем напишет!» – сказал он.

Фридрихсон скептически отнеслась к реплике телеведущего.

«А кто его послушает? Ментальные украинцы, которые ненавидят? Какая у него аудитория. [Вторая партия на Украине!] В каком году, какая у него сейчас аудитория? Да, он потерял связи. Потому что мы живём в реальности войны. Тут другие правила и другие условия», – отметила она.

На вопрос, понимает ли Фридрихсон реалии лучше, чем сам Медведчук, девушка смело ответила, что – да.

Однако в спор вмешался экс-посол ЛНР Родион Мирошник, который встал на сторону Соловьёва, отметив, что для внутреннего российского «пользователя» военкоры и другие уже чётко ответили на статью Медведчука по всем пунктам.

«Он сказал – ему ответили, и все, по-моему, расставили точки над i. А теперь мы говорим: «Давайте вообще не дадим ему говорить». На каждый вопрос был дан конкретный ответ», – сказал луганский представитель.

«Мало того, – добавил Соловьёв. – Медведчук писал не нашим военкорам. За партию Медведчука голосовали на Украине? Ячейки остались, люди остались?».

Фридрихсон отметила, что даже если люди остались, то политический шанс и вера Медведчуку давно равны нулю.

«Он же не вам пишет! Он пишет своей аудитории на Украине. Если в этой своей аудитории на Украине он посеет сомнения в правильности Зеленского и сможет отвернуть хоть несколько десятков или сотен тысяч человек, по мне – пусть пишет», – отмахнулся телеведущий.

«Это уже невозможно, – возразила журналистка. – Дело не в нём. Люди в Киеве, которые сейчас будут сопротивляться, закончат в СБУ!»

Однако Соловьёв резко перебил.

«Вы считаете, что вы равны Господу Богу! Вы знаете за Медведчука, вы знаете за его аудиторию, вы знаете за всех, вы определяете за украинский народ. Окей. У меня нет таких полномочий. У меня таких знаний нет, но я считаю, всё, что поможет нам победить, нужно использовать. Всё, что может рассеять и разорвать врага, надо использовать», – подвёл итог спору телеведущий.

В целом, посыл Наданы Фридрихсон так и остался не понят.