«Не труп, а спящая красавица»: вероятность запуска «СП-2» оценена в 100%

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Страны ЕС не в состоянии заполнить без России свои газовые хранилища.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цифры по заполняемости хранилищ в Европе расходятся. «Газпром» даёт одни цифры. Одни европейцы дают вторые цифры, третьи европейцы дают третьи цифры. Чёткого понимания, заполнены ли хранилища и насколько, нет. До этого момента только во Франции после кризиса газового 2017 года приняли закон о минимальном уровне заполнения газовых хранилищ. Для остальной Европы с её либеральным подходом к экономике это было недопустимо, чтобы устанавливать что-то, чтобы какие-то планы ставить. Это было ненужно. Сейчас они сорвались с цепи, всё то, что они раньше отвергали, они это приветствуют. 80%, откуда они взяли цифру? Если вы думаете, что они считали очень серьёзно с помощью каких-то специалистов, которые дали, какую-то реальную цифру – вы ошибаетесь. Я на 99% уверен, что вы ошибаетесь.

Они так подумали, какую цифру написать, чтобы это громко прозвучало. Сколько нужно было, чтобы мы были спокойны? 80% напиши, а на следующий год 90 напиши. Можно ли это сделать или невозможно?», – недоумевает эксперт.

«Я навскидку говорю, что их планы нереальные, потому что до этого всегда, что они говорили, в этом было очень много хайпа, очень много политики, блефы. Это основа геополитики Европы, а энергетической в особенности, потому что Европа хронически дефицитна, они знают, что это слабое место. Мания обеспечить энергетическую безопасность Европы у них присутствует в последние два десятилетия точно. У них это в голове сидит. Но поскольку они так эту задачу решить не могут, с Россией договориться не могут, а только Россия может обеспечить им энергетическую безопасность», – объяснил Алабужин.

В свою очередь модератор поинтересовалась, какова вероятность запуска газопровода «Северный поток-2».

«Я стратегически оцениваю вероятность запуска «Северного потока-2» – 100%. Сразу после начала специальной военной операции «всё, убили «Северный поток-2». Одно из официозных СМИ ЕС взяло интервью у нашего посла Чижова и сказало: «Ну что, умер «Северный поток-2». Он сказал, что «Северный поток-2» не труп, а спящая красавица, и мы к ней ещё вернёмся, и очень много вариантов развития ситуации приводят к тому, что европейцы скажут – ребята, хорошо давайте открывайте, открываем «Северный поток-2», давайте ваш газ», – предсказал эксперт.