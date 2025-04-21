«Не убивать Зеленского и рассмотреть принадлежность Галичины» – Дугин обозначил максимальные уступки
Дональд Трамп пытается выйти из украинского конфликта, сохранив лицо, поскольку понимает, что ситуация зашла настолько далеко, что приемлемых для Запада уступок со стороны России не будет.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы готовы решить эту проблему миром, но на наших условиях. Наши «но» фактически сводят к минимуму те уступки, на которые мы можем пойти. Например, не убивать Зеленского, судить. Может, западные области как-то ещё обсудить, кому они принадлежат. У нас есть поле для компромиссов, но оно начинается далеко за гранью того, что можно обсуждать [с Трампом].
Раньше наши красные линии были иными, они предполагали допущение независимой Украины. Сейчас, после того, как эти линии были взломаны, они изменили свою конфигурацию. Думаю, Трамп уже с ними познакомился, пришёл в ужас, он никак это принять не может. И, мне так кажется, думает сейчас, как выйти из этой войны, не потеряв лица», – сказал Дугин.
«Нельзя построить лимитрофное государство на яростной агрессии против одного из полюсов, который находится рядом. Это, собственно, и Трамп сказал: я вообще не понимаю, как можно было Украине начать войну с Россией, задирать её, нападать, провоцировать, это самоубийственная политика. И поэтому, начав эту самоубийственную политику, Украина сейчас в таком состоянии, что не может не довести её до конца. А успешный результат самоубийства – это когда тебя больше нет», – отметил он.
«На это и рассчитывает Зеленский, что в какой-то момент он, будучи совершенно посторонним для этой ситуации человеком, куда-то исчезнет. Поменяет пол, для него это легко и естественно, наденет парик и затеряется в глобальном мире с огромными деньгами… Конечно, наши службы достаточно серьёзные, что мы его в любом поле, в любом возрасте и любой стране всё-таки найдём и будем судить», – добавил философ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: