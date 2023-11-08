Не удаётся ликвидировать плацдарм на левом берегу, откуда ВСУ хотят наступать на Крым

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Российской армии не удаётся уничтожить плацдарм ВСУ в селе Крынки недалеко от Херсона на левом берегу Днепра, откуда противник угрожает развитием наступления в сторону Крыма. Активность украинцев преследует цель оттянуть часть сил русских от операции по окружению Авдеевки.

Об этом в эфире на радио «КП» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы назвал это Херсонско-Крымским направлением. Потому что именно в сторону Крыма направлены все чаяния и все попытки прорыва со стороны наших врагов… «Если мы говорим вообще о ситуации, то на этом участке она плюс-минус одинаковая. У противника не увеличивается территория, которую он контролирует, но, к сожалению, и у нас не получается сократить эту территорию, или каким-то образом выбить их. Туда летит очень много чего, работает артиллерия, наши миномётные подразделения не дают боевикам в лесу расширить позиции. Но, тем не менее, к сожалению, свести их на нет тоже не представляется возможным», – указал обозреватель.

На островах посреди Днепра юго-западне Крынок, по словам Рогова, враг также пытается высадить десант под мощной огневой поддержкой.

«Бьют даже танками из закрытых позиций. Идут активные боевые действия. С чем они связаны – с желанием вырвать кусок под плацдарм и оттянуть наши силы от Авдеевки, потому что на Авдеевку сейчас кидают больше всего. Это подтверждает Запорожский фронт. Потому что, например, с того же Времьевского направления активно перебрасываются боевики ВСУ, наиболее хорошо обстрелянные, опытные, подготовленные – именно на Авдеевку», – подчеркнул Рогов.

Канал военкора Семена Пегова публикует менее оптимистичную информацию – по его данным, ВСУ расширяют опасную для российской стороны зону на левом берегу Днепра.

«На данный момент действия ВС РФ безуспешны. Более того, «серая зона» в этом растянутом по левобережью населённому пункту расширяется».

Помогающий СВО волонтер Владимир Романов пишет, что замалчивать проблему у Крынок нельзя – как это было раньше, когда чиновники рапортовали об успешном уничтожении присутствия ВСУ у опор Антоновского моста и массива Дачи.

«Попытки затихарить от Центра реальное положение уже не раз приводило к печальным последствиям. Как примеры – дачи и Антоновский мост. Там тоже было «пацаны работают», а в итоге получились «перегруппировка на более выгодные позиции» и плацдарм противника на левом берегу Днепра».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что под Крынками «ВСУ навязывают нам свой тактический замысел».

«Постоянная переброска мелких групп десанта и обозначение готовности превратить микроплацдарм в Крынках в оперативный плацдарм на левом берегу Днепра, с которого ВСУ затем будут наступать, вынуждает наше командование использовать на этом направлении свои резервы. В итоге, с двух сторон ведётся «битва за избушку лесника» – сражение, не имеющее никакого стратегического смысла, но обрекающее обе стороны на тяжёлые потери. Для реального наступления ВСУ необходимо накопить здесь не меньше двух штурмовых отрядов батальонной численности – 500 – 600 человек, что сейчас им сделать не удаётся. Максимальная численность противника здесь не превышает 100 – 150 человек… Нынешние «объёмы» украинского десанта, в какой-то мере, идеальны для задач, стоящих перед ВСУ – вытаскивать русских под огневое поражение с правого берега, нанося им постоянные и чувствительные потери. Каким может быть ответ ВС РФ? Один из очевидных – концентрация здесь средств поражения – артиллерии и авиации, до уровня, обеспечивающего непрерывное поражение противника на всю глубину занятого им участка. Доведение артиллерийской группировки на этом направлении до, как минимум, 150 орудий и РСЗО – двух артбригад, не считая миномётов и авиации. Цель одна – уничтожать солдат ВСУ здесь на порядок больше, чем терять самим, а так же вести постоянную контрбатарейную борьбу… Такая «математика» лучше всего решит проблему крынковского плацдарма. Сейчас для его подавления задействуется едва ли половина от необходимой численности артиллерии», – указывает Шурыгин.