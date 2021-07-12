«Не угроза, а юридическая констатация» – статья Путина оставляет последний шанс Зеленскому

В своей сегодняшней статье об историческом единстве русских и украинцев президент России Владимир Путин четко обозначил так называемые красные линии.

Он подчеркнул, что Москва не будет дальше терпеть усиливающиеся нападки на нее со стороны Украины и даст ответ на антироссийскую деятельность.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

«Это не угроза. Это было сказано с отсылкой на Собчака, как одна из юридических позиций. Позиция, не противоречащая здравому смыслу. Но после этого Путин говорит, что мы признали Украину в тех геополитически границах, которые остались после развала Союза, но мы могли бы сделать такой вариант, что «с чем пришли, с тем уходите».

Но мы признали и в ответ ждали какой-то благодарности. Тем более, что мы не просто признали, мы еще на 80 с лишним миллиардов дотировали украинскую экономику, помогали в других всевозможных вопросах и рассчитывали, что в ответ Украина, по крайней мере, не будет играть в антироссийские игры.

Но никакой благодарности мы за эти подарки не дождались, наоборот, Украина продолжала под влиянием Запада втягиваться во всякие антироссийские проекты. Этот исторический экскурс на Украину направлен на большинство жителей Украины, которые разговаривают на русском языке.

Для того, чтобы, во-первых, напомнить свою историю, а во-вторых, показать, что официальная киевская пропаганда лжет, и что мы протягиваем руку дружбы, не собираемся ни с кем воевать и так далее. Но бесконечно терпеть переходы «красных линий» мы тоже, безусловно, не будем.

Последствия будут при переходе этих «красных линий», а сейчас зафиксирована позиция о том, как мы относимся к истории Украины, к настоящему, будущему и так далее. Если они будут продолжать так делать, потому что путь-то их ведет ко все более радикальным вещам, что никто им не даст переходить эти линии, нарушать российские интересы», – заключил Матвейчев.