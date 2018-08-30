Не Украина вступит в НАТО, а НАТО – на Украину

30.08.2018, Москва, Елена Острякова

Украина не станет членом НАТО, однако окажется втянутой в сферу интересов Североатлантического альянса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

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«Ожидать скорого вступления Украины в НАТО не приходится. Но для НАТО Украина всегда была лакомым куском. Сегодня не Украина вступает в НАТО, а НАТО фактически находится на территории Украины и использует ее как плацдарм геополитического наступления на Россию. Американские инструкторы натаскивают украинских военных, американские спецслужбы натаскивают СБУ. Американцы как головная сила НАТО находятся плотно на Украине», – сказал Пантелеев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вопрос вступления в НАТО находится в руках Украины, однако многие европейские страны её там не ждут.