Не Украиной единой: Запад пытается втянуть Россию в войну с Польшей

Новости Украины

Своим презрением к мигрантам Ближнего Востока, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе, коллективный «демократичный» Запад показал своё истинное лицо – лицо разрушителя. Он давно поделил людей на классы и мигрантов считает представителями самого низшего звена.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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А всё потому, что западная «демократия» вторглась домой к этим людям – в Сирию, Ливию, Афганистан – разрушила всё буквально до основания, разграбила ресурсы и бросила местное население на произвол судьбы.

Сегодняшним беженцам коллективный Запад обещал сладкую американо-европейскую жизнь (здесь уместно вспомнить об аналогичных обещаниях в 2014 году украинцам). Но в итоге людей оставили в руинах после войны, без крыши над головой и средств к существованию. Пытаясь пробраться в «братскую» Польшу, мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки рискуют быть убитыми уже не гостеприимными европейцами в лице польских военных. Поляки объявляют людям: «Возвращайтесь домой». А где их дом? Их дом разрушен «миротворцами» НАТО, поэтому страны-участники Альянса обязаны предоставить беженцам жильё, работу и позаботиться об их будущем.

Нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе – это следствие варварской политики Запада, и расплата западных «партнёров» за то, что они набедокурили за долгие годы военной интервенции в Ливии, Сирии и других странах.

Вообще, подача в западных СМИ о происхождении мигрантов достаточно специфическая: был период, когда «демократы» трубили о том, что это белорусы массово бегут от «диктатора» Лукашенко – не признанного мировым сообществом. Но правда о мигрантах всё же просочилась. Однако виновником кризиса, по версии либеральных СМИ, продолжает оставаться Лукашенко.

В польской армии уже объявлена полная боевая готовность. Минобороны Польши сообщает, что на границе дежурят более 12 тысяч солдат, и они готовы к обороне (то есть – к военному столкновению с Белоруссией). В Генштабе Вооружённых сил Республики Беларусь отметили, что войска к белорусским границам стягивают сопредельные страны НАТО. Польский военный эксперт Ежи Калицкий высказался о том, что таких серьёзных ситуаций на границе Польши не было с 1939 года.

То есть, ситуацию с обескровленными мигрантами Ближнего Востока Запад нагнетает. Западные «партнёры» хотят переложить кризисную ситуацию в плоскость «белорусской агрессии» и начать военное столкновение с Беларусью, в которой правит неугодный, неудобный, а потому и непризнанный «демократами» Лукашенко.

Чтобы объявить Батьку террористом, а на белорусский трон посадить домохозяйку-резидента Тихановскую, которая комфортно живёт на европейских хлебах, создаются соответствующие инфоповоды. К примеру, президент Польши Дуда в срочном порядке позвонил Тихановской – вслед за такими же экстренными звонками лидерам Литвы, Латвии, Грузии, Украины и Эстонии – и поблагодарил её «за поддержку и чёткую ситуацию в отношении кризиса на границе».

«П-резидент» в изгнании, в свою очередь, отметила, что за кризис с мигрантами полностью несёт ответственность режим Лукашенко. Они обсудили возможные меры давления на Батьку, которые вынудили бы его остановить миграционный кризис. Интересный расклад…

В связи с эти возникает логичный вопрос? С кем коллективный Запад имеет дело, решает проблемы, ведёт переговоры? С человеком, который с треском проиграл на президентских выборах в Белоруссии, но, чтобы роскошно жить, отрабатывает повестку Запада, с целью совершения госпереворота в Белоруссии. Будет правильно, если Дуда вместе с «избранным» (по версии Америки и Европы) белорусским п-резидентом всё же займётся проблематикой беженцев.

Польша фактически готовится совершить военное нападение на Беларусь, и обсуждает этот момент с человеком, который не значит ничего, – с пустышкой, живущей в другой стране, с тряпичной куклой, надетой на руку западных «демократов».