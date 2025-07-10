«Не умеете сами – берите у русских!» – генерал ВСУ потребовал переводить на мову инструкции РФ по БПЛА

В отличие от Украины, русские на государственном уровне изучают собственный и вражеский опыт, анализируют свои и чужие ошибки и выдают на-гора конкретные предложения и решения.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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