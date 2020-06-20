Не усидел на двух стульях: Румынское лобби оскорбительно атаковало Додона

20.06.2020, Москва, Елена Острякова

Прорумынские депутаты молдавского парламента атаковали президента страны Игоря Додона, обвинив его в пророссийскости.

Депутат от партии «Платформа достоинство и правда» Мария Чобану разместила в своем фейсбуке известную русофобскую кричалку «чемодан, вокзал, Россия», обращенную к Додону.

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Ее однопартиец Юрий Реницэ, которого считают близким к криминальному олигарху Владу Плахотнюку заявил, что «дни русского запасного из Кондрицы» сочтены, и даже Путин не сможет ему помочь.

«Кроме того, что он коррупционер и предатель родины, эта русская тушенка окончательно потеряла связь с реальностью. Ему уже не поможет ни участие в параде в Москве вместе с 75 военнослужащими, ни упущенный российский кредит, ни даже сбор клубники с Киркоровым, ни его «сбалансированная» внешняя политика, ни даже Владимир Владимирович Путин», – цитирует Реницэ сайт «Цензура».

Таким образом, от критики Додона не спасает то, что ради ситуативных союзов с прозападными партиями он систематически отказывается решать раздражающие их вопросы, касающиеся языка, истории и трансляции российских каналов (то, что обещалось избирателям Партии социалистов).

Напомним, что Додон добился для Молдовы статуса наблюдателя в ЕАЭС, однако о полноценном членстве в Евразийском союзе Кишинев переговоры не ведет, предпочитая сохранять соглашение об ассоциации с ЕС.

При этом Додон убеждал Россию предоставлять скидки на газ Молдове и прочие преференции даже в статусе наблюдателя ЕАЭС. «Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет… Если сейчас Молдову поставить перед выбором, она взорвется, как Украина», – уверял Додон.