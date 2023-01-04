«Не успел сбежать в РФ – под суд»: киевский социолог о перспективах «деоккупации»

Репрессивная машина киевского режима работает вполне эффективно, чтобы не вводить на захваченных территориях переходный период для зачистки населения от потенциально нежелательного электората на выборах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил аналитик украинского социологического фонда «Демократические инициативы» Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту напомнили слова первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, который сказал, что после завершения военного положения на «деоккупированных» территориях будет нужен определённый переходный период, иначе будет очень сложно сразу провести выборы.

«Я так понимаю, что в принципе мы уже от шока отошли, и власть о выборах думает. И об этом переходном периоде он говорит так, что выборы возможно будет проводить в разные этапы, соответственно на разных деоккупированных территориях, касательно Херсонщины и Запорожья и касательно тех территорий, которые были 8 лет оккупированы. Действительно ли нужен этот переходный период, и сколько он должен длиться?» – спросил радиоведущий.

Бурковский в ответ предположил, что «Корниенко сказал это не от большого ума».

«Я понимаю, откуда торчат уши таких заявлений. С 2014 по 2021 год говорили об особенностях «реинтеграции» ОРДЛО. То, что украинский суверенитет возобновляется над территориями по какому-то определённому механизму, что будут какие-то международные посредники, которые будут наблюдать за тем, чтобы Украина придерживалась каких-то принципов и так далее. Речь идёт о том, что какой-то переходный период якобы необходим для того, чтобы люди, которые не согласны с тем, чтобы Украина возобновила свой суверенитет, чтобы их не притесняли, чтобы у них было право голоса и так далее. Понимаете, этот нарратив, что кого-то там притесняют – это же всё идёт с нарратива, что у нас гражданская война. Зачем повторять эти российские глупости, тем более на таком высоком уровне? Первый замглавы Верховной рады. Это же глупости», – возмутился социолог.

По его словам, проблем для проведения выборов на этих территориях нет.

«Даже если государство разрушено, большие разрушения, это же не связано с вопросом выборов. Возобновляйте инфраструктуру, проводите свет, возобновляете подачу воды, возобновляйте основные государственные сервисы. Но это же не имеет отношения к демократическим процедурам. Да, должны заработать органы власти, должны заработать школы. С гуманитарной точки зрения – да, обеспечьте какие-то базовые потребности людей, и тогда можно проводить выборы. Но это не связано ни с какими настроениями граждан. Если речь о людях, которые поддерживали или сотрудничали с Россией – кто успеет, тот сбежит, кто не успеет, тот будет отдан под суд. Так или иначе они не будут брать участие в выборах. Я не понимаю, почему вопрос демократии делается заложником переходного периода», – объяснил Бурковский.