Победа Украины – это победа США. Без нее они не могут «сосредоточиться на Китае». Поэтому две страны должны стать «закадычными друзьями».

Об этом исполнительный директор Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, Пол Массаро сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени заместителя главы офиса президента Украины Константина Елисеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы очень-очень хорошо для США, если бы Россия была побеждена и усмирена. Это бы позволило нам сосредоточиться на других насущных вопросах национальной безопасности. Я понял, что угроза, которую Россия представляет для США и цивилизованного мира, это не просто что-то вроде варварской орды, не атака человеческими волнами. Русские очень-очень хороши в информационной войне», – рассуждал Массаро.

Он подверг жесткой критике русское Православие и при этом поддержал уничтожение христиан в Сирии.

«Россия – это полностью фальшивая страна и фальшивый защитник христианства. Это все фальшивка. Нет места хуже для христианина, чем Россия. Россия преследует любого христианина, который не является частью их фальшивой Православной церкви. Мы много работаем по Сирии, и они заявляют, что там убивают христиан, бла-бла-бла», – сказал Массаро.

Для уничтожения России Украина, по его мнению, должна поддерживать не российскую оппозицию, а «сепаратистские регионы».

«Я не уверен, что российская оппозиция действительно является решением. Тяжелая, горькая пилюля, которую нужно проглотить в отношении России, заключается в том, что многие из этих имперских действий довольно популярны. Нам нужно поражение России, чтобы добиться настоящих перемен там. Нужно поражение России, и все, что меньше этого, – не приведет ни к каким переменам. Другое направление работы в России, о чем вы знаете, и об этом говорят опросы, это поддержка российских этнических меньшинств. Неправильно их так называть. Нам нужно поддерживать национальности. Это еще одна вещь, которую вы могли бы сделать», – подстрекал Массаро.

«Пока что мы не нашли суперпродуктивное решение. Было несколько СМИ для российской оппозиции, но мы столкнулись с трудностями даже в том, чтобы заставить большую часть оппозиции выступить против вторжения России на Украину. Проблема в том, что мы столкнулись со своего рода русской идентичностью, как она в настоящее время сформирована. Она не должна оставаться такой вечно. Если мы действительно хотим быть эффективными в этом регионе, учитывая размер и форму России, отсутствие границ и все такое, эта концепция должна измениться. В комиссии мы много говорили о своего рода деколонизации. Суть в том, что устойчивый и мирный процветающий регион может получиться тогда, когда Россия значительно изменится, и не только внутренне. Границы должны измениться. Независимость для различных народов, скорее всего, или какой-то истинный федерализм. Это то, чего мы действительно пытались добиться в 1991 году. Была попытка достичь российского федерализма. На данный момент мы можем с полной уверенностью заявить, что российский федерализм потерпел крах. И это то направление, куда нам в конечном итоге нужно привлечь людей в Московии», – сказал Массаро.

Хельсинкская комиссия США, состоящая из членов Палаты представителей, Сената США, Пентагона и госдепа, фактически управляет ОБСЕ, стабильно обеспечивая генерацию русофобский антироссийской повестки в европарламентах.

Только за последние годы U.S.HC успела инициировать «Акт Родченкова» и «Золотой акт», которые дали старт глобальной международной операции против российского спорта и наших спортсменов, регулярные кампании по лоббированию лишения России места в Совбезе ООН, постоянные попытки «легализовать» выплату Россией Украине «репараций» и т.д.

Именно Хельсинкская комиссия США выступила с законодательной инициативой о конфискации российских активов и передаче их Украине. Она же была одним из крупнейших лоббистов передачи Украине F-16 и дальнобойных ударных средств.