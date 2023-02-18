Не успеваем штамповать боеприпасы для Украины – премьер Финляндии

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Странам Запада необходимо ускорить производство боеприпасов, чтобы после их передачи для войны на Украине хотя бы что-то оставалось себе.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём победа Украины, будут решать украинцы. Наша задача предоставить им всю необходимую помощь – военную, я полностью согласна с Урсулой фон дер Ляйен, надо ускорить производство боеприпасов и другой военной техники. [Это надо делать] очень быстро, чтобы когда мы предоставляли технику Украины, мы могли бы ещё быстро замещать. То есть военная помощь и более тяжёлое вооружение предоставлять и направить чёткий сигнал, что мы будем это делать столько, сколько необходимо. Они также нуждаются в финансовой, в гуманитарной помощи, в восстановлении инфраструктуры, они уже восстанавливают, не ждут конца войны, потому что Россия наносит удары по инфраструктуре. То есть мы должны предоставлять им всю необходимую помощь, а они уже сами должны решить, на каких условиях они будут побеждать», – призвала Марин.