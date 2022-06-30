Не успевшего сбежать либерала арестовали в Москве

Тверской суд Москвы отправил сегодня под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении 21 млн руб у вуза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Накануне в отношении Владимира Мау проводились следственные действия, а сейчас в РАНХиГС проходят обыски.

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«Задержание Мау – долгожданный жирный крест на наследии 1990-х. На том, из чего мы с трудом выкарабкиваемся два десятилетия. Ужас тех лет не только в ельцинском самодурстве, но в антинародной ультралиберальной программе Егора Гайдара и его «серого кардинала» Владимира Мау. Обнищание миллионов людей, кровь защитников Дома Советов в октябре 1993 года и многие другие русские беды – на их совести. Если, конечно, она у них была.. Десятилетиями возглавляемая «тенью Гайдара» РАНХиГС – это ключевая кузница кадров госслужащих. Догадаться, кого готовили в её стенах, несложно», – приветствовал Арест Мау православный олигарх Костантин Малофеев в своем Тг- канале.

Либерал и иноагент Алексей Венедиктов предсказуемо назвал дело Мау «искусственным».

«Дело против Владимира Мау, на мой взгляд, носит абсолютно искусственный характер. Предъявленные обвинения смехотворны и жалки. Кто-то кому-то сигналы посылает», – написал Венедиктов.

С ним неожиданно согласился политолог патриотических взглядов Марат Баширов, экс-глава ЛНР.

«Демонстративный арест Мау в день его избрания в совет директоров Газпрома – это сигнал, чтобы либералы, которые ещё остались в России, не активировались в связи с последними решениями НАТО, ЕС и G7»,- написал Баширов.

Мнения экспертов по поводу личности фигуранта разошлись.

«Считаем, что пинать дохлого льва аморально. Чтобы понять наше отношение к этому персонажу и отжатому им в начале нулевых у академика Аганбегяна одиозному вузу, рекомендуем прочитать прошлые записи. Мы говорили об этом открыто, когда Мау был всесилен и при желании мог стереть нас в порошок. Но мы не из пугливых», – написал экономист Никита Кричевский.

«Можно придумать всякие политические версии, а можно предположить, что в какой-то момент получили показания, доказательства [по делу Раковой]. Это серьезный удар по кузнице кадров всей госвласти. И репутационно, конечно, это история неприятная. Я не знаю фабулу дела. Но, честно говоря, сомневаюсь, что Мау — коррупционер. Знаю его достаточно давно как человека адекватного и порядочного. Он очень обеспеченный. Не совсем понимаю, зачем ему вляпываться в какие-то истории с мошенничеством», – считает политолог Евгений Минченко.

Его коллега Илья Гращенков считает, что арест Мау можно было предугадать.

«Председатель правительства РФ Мишустин, уже полгода как минимизировал взаимодействие с РАНХиГС и её руководителем Мау, было понятно, что тот попал в крайне серьезную опалу со стороны силовиков. Очевидно, что Мишустин «отъехал» от РАНХиГС и Мау (в июне 2021 года он перестал возглавлять попечительский совет этой Академии), после ряда «наездов» различных силовых структур на них. Остро стоял вопрос, насколько серьёзна эта ситуация. Затем она раскрылась арестами ректора Шанинки Зуева, замминистра просвещения Раковой, а теперь и главным приближенным к власти – самим ректором РАНХиГС Владимиром Мау», – написал Гращенков.

Остается открытым вопрос, почему сам Мау загодя не сбежал из России, как это сделали все системные либералы из 90-х во главе с Анатолием Чубайсом. Видимо неким центрам влияния за рубежом крайне важно было оставить в Москве хоть одного своего человека.

«В поддержку Мау уже начали формироваться два штаба, один в Москве, второй за рубежом. Связи у него огромные, сторонников ещё больше, в том числе и из числа выпускников, которые сегодня работают и в крупных частных компаниях, и на госслужбе. Задача – удержать его на посту ректора РАНХиГС», – написал Баширов.