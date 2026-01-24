«Не уступить Путину даже в малом», – немецкое ТВ подстрекает украинцев упорствовать дальше
Блэкаут в Киеве и других городах якобы только повысил упрямство украинского населения, которое не готово уступать требованиям России в надежде на западные «гарантии безопасности».
Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявила корреспондент в Киеве Сюзанна Петерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В какой степени всё это [блэкаут] подрывает волю народа противостоять Путину и ни уступать даже в малом?» – спросил ведущий в студии.
Немка из Киева стала ссылаться на украинскую социологию (которая, как известно, в условиях цензуры и репрессий отображает лишь то, что позволено властью).
«Последние цифры показывают: не то, чтобы люди уступали. Подавляющее большинство в стране все еще не хотят отдавать территорию просто так, а только с гарантиями безопасности.
Уверенности, что, если сейчас сдаться и позволить себя сломить, и Россия больше не нападет, практически нет. И мы чувствуем это в личных беседах. Люди уже принесли такие большие жертвы, они говорят, что, если мой сын или муж погибли напрасно, то мы вообще больше смысла не видим во всем происходящем.
И именно поэтому эти яростные атаки, по моим наблюдениям, скорее всего, приводят к тому, что человек становится более упрямым», – расписалась за украинцев немка.
