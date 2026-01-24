Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Блэкаут в Киеве и других городах якобы только повысил упрямство украинского населения, которое не готово уступать требованиям России в надежде на западные «гарантии безопасности».

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявила корреспондент в Киеве Сюзанна Петерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В какой степени всё это [блэкаут] подрывает волю народа противостоять Путину и ни уступать даже в малом?» – спросил ведущий в студии.

Немка из Киева стала ссылаться на украинскую социологию (которая, как известно, в условиях цензуры и репрессий отображает лишь то, что позволено властью).