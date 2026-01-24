«Не уступить Путину даже в малом», – немецкое ТВ подстрекает украинцев упорствовать дальше

Максим Столяров.  
24.01.2026 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 114
 
Война, Германия, Дзен, Пропаганда, Русофобия, Украина


Блэкаут в Киеве и других городах якобы только повысил упрямство украинского населения, которое не готово уступать требованиям России в надежде на западные «гарантии безопасности».

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявила корреспондент в Киеве Сюзанна Петерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блэкаут в Киеве и других городах якобы только повысил упрямство украинского населения, которое не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В какой степени всё это [блэкаут] подрывает волю народа противостоять Путину и ни уступать даже в малом?» – спросил ведущий в студии.

Немка из Киева стала ссылаться на украинскую социологию (которая, как известно, в условиях цензуры и репрессий отображает лишь то, что позволено властью).

«Последние цифры показывают: не то, чтобы люди уступали. Подавляющее большинство в стране все еще не хотят отдавать территорию просто так, а только с гарантиями безопасности.

Уверенности, что, если сейчас сдаться и позволить себя сломить, и Россия больше не нападет, практически нет. И мы чувствуем это в личных беседах. Люди уже принесли такие большие жертвы, они говорят, что, если мой сын или муж погибли напрасно, то мы вообще больше смысла не видим во всем происходящем.

И именно поэтому эти яростные атаки, по моим наблюдениям, скорее всего, приводят к тому, что человек становится более упрямым», – расписалась за украинцев немка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить