«Не в национальных интересах США»: Карасев смирился с потерей территорий

Вадим Москаленко.  
19.03.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинцам придётся смириться с тем, что часть их страны станет Россией.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам придётся смириться с тем, что часть их страны станет Россией. Об этом заявил...

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«Наши территории останутся оккупированными, по факту?» – спросила ведущая.

«Ну, как в Прибалтике было. Уолц же сказал, что освобождение территорий Украины не в национальных интересах США. Куда уж буквальнее.

Ну, я понимаю, мы с этим не согласны. И действительно, признавать никто не собирается. Быть с этим согласным – это уголовная статья. Но жить с этим как-то придется, если американцы так сказали», – ответил Карасев.

«Ведь это нереалистично, с военной точки зрения. Значит, это будет пример Прибалтики, которую Америка считала оккупированной Советским Союзом, не признавала в качестве международно признанной территории Советского Союза, но работала с Советским Союзом, разрядка, визиты, и прочее.

Так что, ну, наверное, вот как-то так придется решать. То есть, конечно, никто не признает, но, де-факто, придется как-то с этим уживаться», – добавил политолог.

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