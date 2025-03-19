«Не в национальных интересах США»: Карасев смирился с потерей территорий

Украинцам придётся смириться с тем, что часть их страны станет Россией.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, как в Прибалтике было. Уолц же сказал, что освобождение территорий Украины не в национальных интересах США. Куда уж буквальнее.

Ну, я понимаю, мы с этим не согласны. И действительно, признавать никто не собирается. Быть с этим согласным – это уголовная статья. Но жить с этим как-то придется, если американцы так сказали», – ответил Карасев.