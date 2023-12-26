«Не в санкциях проблема»: Власти Крыма объясняют, почему большие сети так и не зашли на полуостров

Крым не испытывает дефицита в интересе со стороны инвесторов, проблемы пока только в транспортной логистике. Если какие-то федеральные торговые сети, АЗС и мобильные операторы не заходят в Крым, то, видимо, они здесь и не нужны.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имейте в виду, что сейчас ситуация кардинально поменялась. Я просто приведу пример, с кем мне приходилось разговаривать из инвесторов, которые говорили: как только полетят самолёты, я сразу прихожу в Крым. На вопрос «почему», ответ такой – потому что я люблю контролировать всё сам, и я весь свой бизнес контролирую, летаю. И если я не могу прилететь, не смогу проконтролировать, то тратить на дорогу по два дня на это времени нет. Такой вот разговор у меня состоялся. Второй разговор был у меня буквально на прошлой неделе в Москве. Попросились на встречу, хотят построить гостиницу, как и что для этого нужно. Я чему говорю – Крым все всегда интересен, и он будет интересен. А если кто-то не зашел, то может быть он здесь и не нужен. А может быть у него сил нет зайти. Здесь же тоже нужно иметь в виду, что санкции ограничили многих в возможностях, и ущерб не просто некий декларативный. Поэтому я тут проблем не вижу», – подчеркнул спикер.

По его словам, проблема в экономическом потенциале предприятий для открытия подразделений в Крыму.

«Думаю, что все, у кого есть силы, здесь будут. В этом вообще никаких у меня сомнений нет. Уже никто, слава богу, не оглядывается, не в санкциях сейчас проблема, и не потому, что они нас любят или не любят – просто не у всех есть силы. Это же организация здесь предприятия, дополнительные ресурсы, в первые 2 года это всё минусовая. То есть ты должен создать структуру, дать сюда людей, потом ещё года два, чтобы она пока раскрутится, хотя бы начнет на себя зарабатывать. Эти вещи – они придут и все будут тут. Уж чего-чего, а Крыму в инвестиционном климате грех обижаться, и интерес инвесторов у нас достаточный значительный», – заверил Константинов.