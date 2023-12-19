«Не в войне дело»: Чичваркин объяснил, почему иностранцы не инвестируют в Украину

Иностранный бизнес отказывается вкладывать деньги в Украину из-за тотальной коррупции.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чичваркина, коррупция – это железобетонная стена, преграждающая путь инвестициям на Украину.

«Если в какой-то момент руководство страны соберет топ-200 бизнесменов в зале и попросит на бумажке, в тайную, написать пять или три основных проблемы, на первом месте будет коррупция», – утверждает иноагент.

«Коррупционная составляющая – это китайская железобетонная стена, которая не позволяет десяткам миллиардов инвестиций прийти в Украину даже в условиях войны. Потому что в Израиль инвестиции продолжают идти. Всю войну, начиная с 48-го года, в Израиль продолжают идти инвестиции.

Несмотря на то, что мы не можем сказать, что Израиль избавился от коррупции, но сколько премьер-министров и руководителей государства там село за коррупцию, и сколько село в Украине – вот это ответ на вопрос», – заявил Чичваркин.