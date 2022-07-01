«Не вам – вчерашним украинцам, учить нас информационной войне» – Соловьёв

01.07.2022  18:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Вчерашние украинцы, ставшие россиянами, которые профукали свою страну, теперь кричат, что Россия проигрывает и не умеет вести информационную войну.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашние украинцы, ставшие россиянами, которые профукали свою страну, теперь кричат, что Россия проигрывает и...

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«В России постоянно кричат, что мы проигрываем информационную войну, мы не умеем вести информационную войну, мы – то делаем не так – это. Причём это орут те, кто в своей стране всё проиграл, которые у себя в стране были неизвестно кем – политиками, журналистами, блогерами, и там всё проиграли. А теперь приехали в мою страну и здесь начинают ныть и нудеть. Якобы пытаясь нас чему-то научить. Ку-ку! Вы уже показали всё, что умеете. Где ваша страна? Поэтому сидите тихо», – заявил Соловьёв.

«Я вижу большую критику россиян по поводу обмена», – возразил украинский политолог Василий Вакаров.

«Большую критику у кого? Если вы почитаете этих «россиян», то увидите вдруг, что эти россияне вчера были украинцами. Украинские блогеры, которые не прижились у себя, либо торчат в Европе, начинают рассказывать россиянам, как нам относиться к тому, кого и на кого мы меняем», – ответил телеведущий.

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