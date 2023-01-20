Не важно, что говорит Вучич, главное – не вводит санкции

Елена Острякова.  
20.01.2023 18:24
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Донбасс, Косово, Крым, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал, Украина


Президент Сербии Александр Вучич заявил о принадлежности Крыма и Донбасса Украине, потому что он боится потерять поддержку в ЕС по вопросу Косово.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич заявил о принадлежности Крыма и Донбасса Украине, потому что он...

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«Есть некое количество стран-членов ЕС, которое не признает независимость Косово. Это и Испания, и Кипр, и Греция, и Румыния, и Словакия. Если Вучич отходит от принципа поддержки территориальной целостности государств и говорит, что Косово Косовым, но в отношении Украины принцип территориальной целостности может и не являться столь принципиальным. Опа, Вучич теряет всю поддержку внутри ЕС. Если он проявляет непоследовательность, от него моментально отказываются и Испания, и Греция с Кипром, потому что сейчас они поддерживают Сербию совершенно не из любви к Сербии, а из любви к принципу территориальной целостности государств», – сказал Бондарев.

Он считает, что для России важны не заявления Вучича, а то, что Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям.

«Ну и подумайте, что сейчас для Вучича важнее: просербская фракция внутри ЕС, которая достаточно слаженно в течение многих лет не дает ЕС Сербию задушить, или отношения с Россией, которые были и остаются хорошими. Для нас более принципиально то, что Сербия не присоединяется к санкциям», – сказал Бондарев.

Эксперт прогнозирует, что Вучич свою позицию не изменит.

«Если Вучич выдержал тот адский прессинг, который на него осуществлялся весь прошлый год, особенно в октябре-декабре, то, думаю, он выдержит и дальше. Давить не него сильнее невозможно физически», – считает Бондарев.

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