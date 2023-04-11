Не вернусь в эту злую Россию – Вайкуле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Латышская певица Лайма Вайкуле заявила, что приедет с концертами только после того, как Россия станет «доброй и раскаявшейся».

Об этом она сказала в интервью украинскому пропагандисту и телешарлатану Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вы представляете себе сейчас, что когда-нибудь вы ещё сможете когда-нибудь приехать в Россию с концертами? В другую Россию», – спросил Гордон.

«Не представляю», – ответила Вайкуле.

«Всё?», – обрадовался пропагандист.

«Не представляю. Но если… как я могу представить такую хорошую Россию, добрую, раскаявшуюся, вот в этом случае. Не в злую такую. Я не могу это зло выдержать. Я не люблю злых людей, я убегаю сразу», – болтала певица.