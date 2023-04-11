Не вернусь в эту злую Россию – Вайкуле

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 21:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Латвия, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Проституция, Россия, Украина


Латышская певица Лайма Вайкуле заявила, что приедет с концертами только после того, как Россия станет «доброй и раскаявшейся».

Об этом она сказала в интервью украинскому пропагандисту и телешарлатану Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Латышская певица Лайма Вайкуле заявила, что приедет с концертами только после того, как Россия...

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«Вы представляете себе сейчас, что когда-нибудь вы ещё сможете когда-нибудь приехать в Россию с концертами? В другую Россию», – спросил Гордон.

«Не представляю», – ответила Вайкуле.

«Всё?», – обрадовался пропагандист.

«Не представляю. Но если… как я могу представить такую хорошую Россию, добрую, раскаявшуюся, вот в этом случае. Не в злую такую. Я не могу это зло выдержать. Я не люблю злых людей, я убегаю сразу», – болтала певица.

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