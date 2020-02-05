Не верьте белорусским опросам – Лукашенко расшатал ситуацию

05.02.2020, Минск, Артем Агафонов

«Обвальное падение: число сторонников союза с Россией снизилось на треть», – примерно такими громкими заголовками пестрят сегодня белорусские оппозиционные сайты. В соцсетях и телеграм-каналах публика привычно ломает копья, споря об этой новости.

«Белорусская аналитическая мастерская» провела социологическое исследование, в котором зафиксировала падение в декабре числа сторонников союза с Россией до 40,4 процентов против сентябрьских 54,8. Год назад их и вовсе было 60,4 процентов. Число же сторонников евроинтеграции выросло до 32 процентов против 24,4 и 22,4 процента.

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Ранее та же служба сообщала о том, что сторонников включения Белоруссии в состав России в республике всего лишь полтора процента. В то же время некоторые телеграм-каналы говорят о неких закрытых соцопросах, рисующих совершенно другую картину. Что же происходит на самом деле?

Во-первых, нужно понимать – независимой социологии в Белоруссии нет. Та же самая «Белорусская аналитическая мастерская» находится в Польше и работает на базе Варшавского университета. Сам ее руководитель Андрей Вардомацкий – убежденный западник и не скрывает симпатий к оппозиции. Уже одно это должно бы насторожить.

Во-вторых, Белоруссия не зря называется «последней диктатурой в Европе». Из этого следует, что ее рядовые граждане не очень расположены к телефонным разговорам о политике с незнакомыми людьми. Еще меньше они расположены к откровенным ответам на особо щекотливые вопросы. Соответственно, немалое число граждан предпочитают, если уж начали отвечать на вопросы, делать это «как надо», в соответствии с «генеральной линией».

Это можно наблюдать даже на примере переписи населения – фактически на белорусском языке не говорит почти никто, а Белстат рапортует о белорусскоязычном большинстве.

Поэтому социологическим опросам на политические темы в Белоруссии не стоит доверять вообще. Ни «независимым», ни официальным, ни каким-нибудь закрытым. В стране, 25 лет имеющей репутацию «диктатуры», с объективностью опросов не может не быть проблем. Здесь личные наблюдения при всей своей субъективности и нерепрезентативности и то могут дать лучшее представление о ситуации в обществе. Особенно, когда за плечами недавняя избирательная кампания, причем, не только своя.

Так какие же сейчас настроения у белорусов? Думаю, ближе всего к истине данные ноябрьского опроса МГИМО, когда на вопрос о том, какие отношения должны быть между Россией и Белоруссией, 57,6% опрошенных ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные» и только 0,2% посчитали, что отношения двух стран должны быть «враждебными».

Собственно, эти 10,4 процента примерно соответствуют численности сторонников прозападной оппозиции. Сейчас, конечно, массированная антироссийская пропаганда, которую проводит одновременно и официоз и националисты, сделали свое дело и баланс сдвинулся в сторону нейтралитета и даже враждебности. Но изменения не настолько драматичны. Максимум – на несколько процентов.

Большинство уже давно определилось со своими внешнеполитическими предпочтениями, официозу доверяют немногие, к периодическим обострениям белорусско-российских отношений с эмоциональными спичами Лукашенко давно привыкли, а националисты с либералами имеют свою устоявшуюся аудиторию и довольно скверную репутацию за ее пределами.

Но намечается и другой, пожалуй, не менее важный тренд. Белорусское общество радикализуется. Националисты доходят до исступления, крича об угрозе независимости и растворения в «русском мире», а пророссийское большинство, ранее более-менее лояльное Лукашенко, все больше в нем разочаровывается. Многочисленные гневные речи президента оборачиваются против него, вызывая, скорее, раздражение.

На этом фоне растет и количество сторонников радикального варианта интеграции путем вступления в состав РФ. Конечно, сейчас они в меньшинстве, но их точно не полтора процента. Возможно, в 10 раз больше. Люди во время опросов просто опасаются признаваться в подобных взглядах, но во время частной беседы они встречаются нередко.

После начала кризиса в двусторонних отношениях усилились страхи за свое будущее в условиях отправленной в свободное плавание экономики, неизбежной политической турбулентности, усиления националистов. Растет число тех, кто покидает страну или собирается это сделать, это статистический факт. Но хватает и тех, кто хочет «уехать вместе с вокзалом».

Кризис в Белоруссии только наметился. Если два президента в ближайшее время не договорятся, он будет очень жестким. И падение авторитета власти и поляризация общества в таких условиях продолжатся. Ближайший год может стать для республики очень сложным.