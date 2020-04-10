«Не верьте ревизионистам и провокаторам!», – День Победы в Молдове состоится

10.04.2020, Москва, Елена Острякова

Празднование Для Победы в Молдове не отменяется.

Об этом председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил в своем видеообращении к гражданам страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, воспользовавшись чрезвычайным положением и сложной обстановкой ревизионисты и провокаторы поспешили заявить, что Дня Победы в этом году не будет. Не верьте им. Священный праздник Победы никому и никогда у нас не отнять. В условиях чрезвычайного положения нам придется перенести многие масштабные акции, но работа по увековечиванию памяти не прекращается ни на один день», – сказал Петрович.

По его словам, не остановлены ремонтные и восстановительные работы на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны, ведутся архивные изыскания по поиску имен забытых героев, поисковики рассказывают об их подвигах в СМИ и соцсетях. Не оставлены без помощи ветераны.

«Нам необходимо объединиться и помнить: весь год победный, юбилейный. Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, мы проведем другие мероприятия, предусмотренные национальным планом празднования 75-й годовщины Победы», – заявил Петрович.

Напомним, 1 апреля министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну заявила, что все демонстрации, которые были запланированы на День Победы, будут отменены.