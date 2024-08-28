Не верьте тому, что пишут про Дурова. С Францией его крупно подставили советники

Некоторые СМИ поспешили сообщить об освобождении основателя Telegram Павла Дурова. На самом деле, это не так, рассказал «ПолитНавигатору» живущий во Франции политолог Олег Нестеренко.

«Если говорить об окончании предварительного заключения (garde à vue), которое имело место сегодня – речь совсем не идёт о том, что его отпустили на свободу в каком бы то ни было виде. Речь идёт о стандартном изменении юридического статуса его содержания под стражей, которое выражается в его физическом перемещении из места предварительного заключения в Palais de justice de Paris – дворец правосудия города Парижа. То есть, он предстал сегодня пред судьёй. С ним будет его адвокат. То есть, фактически, речь не идёт о слушании самого Дурова, а о аргументах, которые его адвокат предоставит судье. Сегодня судья рассматривает предоставленные прокуратурой элементы досье против Дурова, выслушивает аргументы в свою защиту самого Дурова и принимает решение: либо его отпустить на свободу, либо предъявить обвинение. Дуров будет либо полностью освобождён от всех инкриминируемых ему элементов, и в таком случае будет полностью свободен, либо же ему будет предъявлено обвинение. Но и в таком случае он, в принципе, может быть отпущен на свободу под, естественно, ряд ограничительных условий на время проведения следствия, по окончанию которого он предстанет пред судом, где его уже будут стандартно судить», – рассказал эксперт.

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Он уверен, «в политической подоплёке и желании французских спецслужб получить доступ к базе данных Телеграма – такой же, какой имеет ФБР в Соединённых Штатах относительно, к примеру, Фейсбука и Х – в этом не может быть ни малейшего сомнения».

Политолог не верит, что Дуров, якобы, летел на ужин к Эммануэлю Макрону, а тот его заманил в ловушку.

«Дуров, будучи гражданином Франции и имея недвижимость в последней, летел, прежде всего, к себе домой. Тем более, что, если бы данная информация была достоверной, то разразился бы колоссальный скандал после того, как Дуров её обнародовал как первоисточник – что, естественно, он не преминул бы сделать, если бы подобное действительно имело место. Если бы Дуров летел во Францию конкретно с целью встречи с Макроном, то речь бы шла уже совсем не о капкане, который создали французские органы и в которой он попался, а о капкане, в установке которого президент французской республики является основной фигурой. Макрон никогда по личной инициативе не допустил какую бы то ни было связи между арестом Дурова и своей гипотетической встречей с последним. Так как это чрезмерно низкий ход, за который политическая оппозиция заставила бы его дорого заплатить, обязательно раздув данный инцидент. Макрон не идиот – поэтому я данную версию и исключаю. Я также исключаю гипотезу, что правоохранительные органы Франции, за которыми, естественно, стоят спецслужбы (DGSI), могли это организовать за спиной Макрона и этим самым убить одним выстрелом двух зайцев: поймать Дурова и подставить под удар репутацию Макрона. Если бы эта версия имела право на существование, Макрон бы обязательно не просто сообщил миру, что он никакого отношения к аресту Дурова не имеет, но также обязательно бы выразил своё возмущение с целью отгородить себя от обязательных политических нападок, которые имели бы место против него лично. На самом деле, Дурова подставили не столько французские спецслужбы – они лишь следствие – а его личные некомпетентные советники, которые в своё время сообщили ему большую глупость о том, что «Франция – это страна свободы слова». Они забыли ему сообщить, что контроль информации в странах западного мира куда более серьёзен и, тем более, организован, чем в странах, которые этот же Запад обвиняет в посягательствах на свободу слова. Разница лишь в подходе к подавлению свободы слова и лишь в применяемой методологии: у одних это работа топором, а у других – как на западе – работа скальпелем, следы которой куда менее заметны невооружённому глазу».