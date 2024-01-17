«Не верьте в пропаганду про мясные штурмы русских» – киевский эксперт

Российская армия не проводит «мясных штурмов» – вместо этого они медленно расшатывают фронт.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Олег Стариков пояснил, что российское командование не ставит таких задач перед армией.

«Я так понимаю, у них нет этой задачи. Если кто-то говорит, что они и дальше будут продолжать мясные штурмы, что будут и дальше продолжать вести к какой-то дате – это полная пропаганда, которую даже не хочется говорить.

У них сейчас такого нет. Пошли – не получилось – вернулись. По четыре-пять человек. То есть, у них главное сейчас – расшатывать фронт», – сказал эксперт.