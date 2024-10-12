«Не видать парада в Севастополе»: офицер ВСУ поставил крест на захвате Крыма

Вадим Москаленко.  
12.10.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина не имеет шансов победить в этой войне. Об этом в интервью беглому тележурналисту-иноагенту Евгению Киселеву заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Решить эту войну победой невозможно. Мы совершенно точно не проведем парад победы на Красной площади. И, судя по всему, в Севастополе тоже. Просто в силу той позиции, которую принял Запад в этой войне.

Но вот что мы можем сделать точно, это снизить наши потери. А для этого нужно те средства поражения, которые для нас критичны, что-то делать против них. Вот конкретно против авиации противника – это ракеты средней дальности и средства разведки, которые будут глазами этих ракет. Для того, чтобы мы могли поражать именно эти цели. Вот я бы сейчас попросил это», – сказал Грин.

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Украина не имеет шансов победить в этой войне. Об этом в интервью беглому тележурналисту-иноагенту...
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«Если нам дадут авиацию, точнее, когда нам дадут авиацию, и она станет хотя бы паритетной российской, то судьба Крыма будет решена в случае военного решения этого вопроса. Потому что сам по себе Крым – это полуостров, на котором даже теми средствами, которые у нас были, мы создали серьезные сложности в логистике. Если мы получим авиацию, то есть господство в воздухе, локальное на юге, то я думаю, что у Крыма никаких шансов нет», – сказал ВСУшник.

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